El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy la construcción de una planta de producción de urea y otra de fertilizantes NPK en el puerto de Bahía Blanca, con una inversión de US$ 1.250 millones de capitales chinos, y en este marco valoró las relaciones con países que "explican buena parte del comercio, de la producción, del trabajo y del valor agregado", como son China y Brasil.

"China y Brasil están entre los primeros tres destinos de exportación del puerto de Bahía Blanca", dijo Kicillof y advirtió que "sería criminal para la economía argentina romper relaciones con países que explican buena parte del comercio, de la producción, del trabajo y del valor agregado", al anunciar la inversión y, en el mismo mensaje, responder al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que dijo que si resulta electo no mantendría relaciones con China y Brasil por considerarlos países comunistas.

MIRÁ TAMBIÉN Empresario chino dice que el domingo es muy importante para los que quieren invertir en Argentina

"Es de una ignorancia absoluta, una tontería, es obtuso y anacrónico lo que propone Javier Milei. Es no conocer cómo funciona la provincia. Con esta inversión vamos a sustituir importaciones. No se me ocurre mejor negocio. Los que pretenden defender al sector privado con esas ideas ridículas están dinamitando el trabajo y el futuro argentino", reflexionó el mandatario.

Además sostuvo que "esta inversión abre un mundo nuevo" para Argentina y le recordó al libertario "que son decisiones entre gobiernos las que posibilitan estas inmensas inversiones".

Kicillof recordó que "la provincia tiene una identidad asociada a la producción", y dejó claro que "hace falta un Estado que haga grandes inversiones en materia de infraestructura, que luego generarán horizontes para la inversión de privados", remarcando así el rol del Estado.

MIRÁ TAMBIÉN Firman convenio para que pymes fueguinas accedan a financiamiento en el mercado de capitales

Kicillof anunció inversiones chinas por US$ 1.250 millones

El mandatario formuló esas declaraciones en un acto que encabezó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, acompañado por el presidente de YPF, Pablo González; el presidente del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca e intendente electo de esa ciudad, Federico Susbielles; y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que se trata de una inversión de US$ 1.250 millones de la empresa China Potassium Chemical Group (CPCG) y se especificó que el proyecto permitiría duplicar la capacidad productiva y con ella del movimiento de fertilizantes.

Kicillof junto al intendente electo de Bahía Blanca, Federico Susbielles

La planta de Profertil de Bahía Blanca actualmente tiene una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas de fertilizantes, que en el 2022 se tradujo en 874.000 toneladas movilizadas (91% corresponde a cabotaje local).

A nivel nacional, en el 2022 se movilizaron 4,4 millones de toneladas de fertilizantes, es decir que este proyecto permitiría un crecimiento en torno al 25%.

A la vez, se planteó que la inversión tendrá impacto en la sustitución de importaciones ya que a nivel nacional la urea es producida en su totalidad por la empresa Profertil, localizada en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, y el año pasado el volumen producido alcanzó los 1,3 millones de toneladas, 50% más que en 2021 y el nivel más alto desde 2017.

Kicillof anunció inversiones chinas por US$ 1.250 millones

"No tengo dudas de que es un día histórico para la provincia. Cuando asumimos, los puertos no estaban privatizados, pero funcionaban como consorcios. Se los convertía en algo chiquito y con proyectos reducidos. Nos propusimos integrarlos a un sistema", dijo el gobernador, quien sostuvo que los puertos "son nuestra puerta de entrada y de salida al mundo".

El mandatario provincial destacó que la inversión de la empresa china "generará miles de puestos de trabajo", por lo que, dijo, "le cambia el futuro a Bahía Blanca y al sector agropecuario".

"La provincia, de ninguna manera va a interrumpir los trabajos con las empresas chinas, gane quien gane en las elecciones del domingo", advirtió Kicillof.

Puerto de Bahía Blanca

En junio de 2023, se firmó un Acuerdo Estratégico de Desarrollo entre YPF y la empresa china con el objetivo de llevar a cabo proyectos de inversión en la industria de producción de fertilizantes y fomentar la cooperación en investigación, desarrollo e innovación tecnológica con YTEC.

La inversión total planificada por la empresa en el país es de US$ 7.800 millones.

En ese sentido, González celebró el hecho de que en 2019 el Gobierno haya reconducido la relación comercial con el país asiático y destacó a las compañías "por invertir en Argentina".

A su turno, Susbielles estimó que "esta inversión es clave para el Puerto de Bahía Blanca" dado que "para crecer se necesitan inversiones" y remarcó que "es fundamental esta alianza estratégica con China porque estas inversiones generarán empleo e infraestrucutra, desarrollo y producción".

Kicillof anunció inversiones chinas por US$ 1.250 millones

"Hoy se dio el primer paso hacia la inversión de la firma Shangai Potasio de una planta de producción de urea y otra de fertilizantes NPK, de US$ 1.250 millones que generará fertilizantes para el campo argentino, va a sustituir importaciones por US$ 450 millones y creará 500 puestos de trabajo", dijo el jefe comunal electo tras el acto.

Planteó luego que "Argentina es el sexto importador mundial en materia de fertilizantes y la empresa tiene decidido seguir invirtiendo", e indicó que el puerto bahiense "es el más importante de la Argentina y es el más elegido en lo que tiene que ver con energía".

Finalmente, estimó que "en el primer trimestre del año que viene tendría que estar firmada la concesión y sobre mitad de año debemos empezar con los trabajos". (Télam)