El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitirá "seguir recuperando el crecimiento", y llamó a la oposición a que "opinen y entre todos lleguemos a un punto de acuerdo que nos permita dar vuelta esta página".

"El acuerdo nosotros estamos convencidos nos va a permitir seguir recuperando el crecimiento y seguir haciendo obra pública; ahora la oposición tiene que decir si están de acuerdo o proponen algo mejor, ahora lo que seguro tienen que hacer es sentarse, dejar de levantarse cada vez que alguien les dice la verdad o algo que no comparten, es una expresión de absoluta intolerancia", dijo el ministro esta mañana en diálogo con Radio Nacional.

Katopodis aseguró que "hay una decisión del Gobierno de seguir impulsando la inversión en infraestructura" y que en este momento "3.800 obras se están llevando adelante en el país", al tiempo que destacó que el presupuesto del área se incrementó "70% más entre 2021 y 2022".

Remarcó que "la negociación que llevó adelante el Gobierno garantiza que no sean la obra pública, ni la inversión en educación ni la inversión en ciencia y tecnología variables de ajuste".

Asimismo, aclaró: "Nosotros estamos avanzando con un acuerdo con el Fondo que para nosotros es una muy mala noticia, pero la tragedia fue haber traído al Fondo Monetario Internacional en 2018".

"La realidad es que ellos nos endeudaron y frenaron todas las obras en el país, nosotros estamos refinanciando esa deuda de la plata que ellos pidieron, y asegurarnos hacer todas las obras públicas que ellos paralizaron y que necesita la Argentina", agregó.

En ese sentido, enfatizó: "Queremos saber dónde están los 45.000 millones de dólares, porque no están en rutas, no están en universidades, no están en las escuelas y los jardines que está construyendo el Estado ahora, no están en las rutas que estamos haciendo".

"Dónde están esos 45.000 millones es una pregunta que necesitamos que la Justicia tome partido", señaló.

Sobre el envío al Congreso del acuerdo con el FMI manifestó que la intención es "discutirlo, debatirlo, que todos los sectores opinen y que entre todos lleguemos a un punto de acuerdo que nos permita dar vuelta esta página".

"La Argentina no tenía rumbo si no resolvíamos, si no nos sacábamos esta mochila que es realmente de las más complicadas, el acuerdo está hecho sobre lo que nos dejó el macrismo, una sociedad golpeada, un Estado destruido y una economía en caída libre", concluyó el ministro Katopodis. (Télam)