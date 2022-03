El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que "hay que dar vuelta la página” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que “con el acuerdo aprobado” es preciso ocuparse “de la agenda productiva".

"La semana que viene, con el acuerdo aprobado, hay que poder ocuparnos ya de la agenda de la producción, de cómo podemos generar más trabajo y más obra pública. Y si la Argentina crece, por supuesto que se podría garantizar que los salarios le ganen a la inflación", sostuvo Katopodis a radio AM 990.

Afirmó que el acuerdo con el Fondo es "el primer paso de un compromiso que había asumido el presidente Alberto Fernández, que era llevar este acuerdo al Congreso, algo que debiera haber hecho la oposición y no hizo", en alusión al endeudamiento con el FMI contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo consideró que la oposición "debería asumir ese endeudamiento”, y evaluó que “los que tomaron esa decisión tendrían que estar sentados y dar la discusión para explicarle a los argentinos cómo se sale".

Congreso de la Nación

"El Presidente ha llevado adelante la negociación defendiendo los intereses y las prioridades que tenemos como país, entre ellas no aceptar un ajuste en educación ni una reducción en inversión de obra pública, mientras que el FMI quería llegar al déficit cero mañana mismo", destacó el ministro.

Además dijo que "se pudo negociar un descenso y un ordenamiento de las cuentas públicas compatible con la realidad de la Argentina y del mundo después de la pandemia".

De esta manera, destacó que "en 2015 cuando dejamos el gobierno no le debíamos un solo dólar al Fondo”, y comparó que “en 2019 cuando termina el gobierno de Macri, le debíamos US$ 45.000 millones".

FMI

"El dato de la realidad es que esos US$ 45.000 millones no están en ningún lado, no están en rutas, no están en obras", aseguró el ministro, quien en cambio afirmó que hoy "estamos reactivando toda la obra pública que ellos mismos paralizaron cuando fueron a golpear las puertas del Fondo".

También, sostuvo que la gente empieza a sentir la reactivación económica en el bolsillo, y subrayó que "hay sectores que ya se han recuperado y están en buenos niveles de actividad, como el de la construcción, en el que hay 400.000 puestos de trabajo, de los cuales 200.000 corresponden a la obra pública". (Télam)