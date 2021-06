La primera ronda semanal en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ajustó con subas en las posiciones del maíz y la soja, mientras que en el mercado de trigo reaparecieron las ofertas cortas de negociación y los tramos de la próxima campaña operaron en alza.

Por la soja para fijaciones, la oferta en moneda local fue de $ 29.600, mientras que en divisas se pactó a US$ 307, con una mejora de US$ 7 respecto al viernes.

En tanto, la posición julio se ubicó en US$ 310; agosto/septiembre en US$ 309; octubre/noviembre, US$ 310.

Por su parte, el trigo disponible se comercializó a US$ 192 por tonelada; el tramo contractual en US$ 195; la posición agosto en US$ 200; por la entrega entre noviembre y diciembre se ofrecieron US$ 195, US$ 10 más que la rueda anterior; y para enero y febrero de 2022 la oferta se ubicó en US$ 195 por tonelada.

Asimismo, por maíz con entrega inmediata se ofrecieron US$ 185 la tonelada, una suba de US$ 5 respecto al día viernes, y el tramo contractual se mantuvo en US$ 180.

De igual forma, la entrega en el mes de julio aumentó US$ 2 hasta US$ 180; la entrega entre agosto y septiembre se pactó en US$ 185; y la descarga entre octubre y diciembre alcanzó los US$ 190.

En cuanto al segmento de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 175 por el cereal con entrega entre marzo y mayo; y la entrega entre junio y julio en US$ 165.

Por último, en el mercado de girasol, la posición disponible se mantuvo en US$ 330 la tonelada y los ofrecimientos para los meses de diciembre del 2021 y marzo del 2022 permanecieron en US$ 300.

(Télam)