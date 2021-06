Los precios futuros de la soja registraban bajas y el grano cotizaba por debajo de los US$ 500 la tonelada, mientras también caían el maíz y el trigo, en todos los casos para los contratos con entrega en julio, reportaron las operadoras locales.

La oleaginosa bajaba US$ 3,6 y se vendía a US$ 496 por tonelada, un valor 64% más elevado que el de hace 15 meses, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este marco, el aceite de soja cotizaba a US$ 1.386,2 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 384,7, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, retrocedía US$ 4,1 hasta US$ 269,3 la tonelada, un precio 112,1% más elevado que el de fines de abril del año pasado

La baja del cereal, como de la soja, se debe a que “los operadores ajustan posiciones antes del informe del gobierno de Estados Unidos sobre stock de granos y superficies”, según la BCR.

A su vez, el valor del trigo bajaba US$ 1,3 y cotizaba a US$ 233,3 la tonelada, nivel 39% más alto que el de nueve meses y medio atrás, ante “las expectativas de una mayor producción de Rusia, el mayor exportador del mundo”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)