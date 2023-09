El mercado de granos de Rosario cerró la semana de operaciones con pocos compradores y cotizaciones mayoritariamente estables, aunque con algunas variaciones puntuales.

El maíz exhibió un menor dinamismo comercial de la mano de una menor presencia de participantes y, en precios, el grueso de las posiciones se mantuvo sin cambios, a excepción de algunas variaciones puntuales.

Por el cereal con descarga inmediata como así también para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron abiertamente $66.000 la tonelada al igual que en la jornada previa; igual valor que para la posición full septiembre.

La entrega de mercadería entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre descendió hasta $62.000 la tonelada, con la oferta en dólares también cayendo y a valores de US$ 177.

Asimismo, la oferta fue también de US$ 177 la tonelada para la descarga en octubre, con la propuesta en moneda local arribando a $62.000 para dicha posición, lo que significó un recorte de $6.000 entre ruedas.

Por maíz de la campaña 2023/24, el tramo febrero-mayó se encontró en los US$ 180 la tonelada, lo que implicó una suba de US$ 5 para la última de dichas posiciones; y la entrega entre junio y julio se sostuvo en US$ 175 y US$ 170, respectivamente.

En el mercado de trigo, tuvimos una merma en la cantidad de compradores activos y de posiciones abiertas de compra,

En materia de precios, las ofertas del día nuevamente estuvieron apostadas sobre los segmentos del próximo ciclo comercial, siendo el precio propuesto para la entrega entre noviembre y enero de 2024 de US$ 225, sin cambios entre jornadas,

En la sesión de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra de soja, girasol, cebada y sorgo. (Télam)