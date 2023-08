El mercado de granos de Rosario registró hoy una jornada con cotizaciones a la baja por trigo en los segmentos del próximo ciclo comercial y entre estables y alcistas en el maíz, cultivo que concentró nuevamente la atención de los operadores.

En trigo se observó un incremento marginal en el número de compradores activos, con precios a la baja para los segmentos de la campaña 2023/24.

En este sentido, la entrega entre noviembre y febrero de 2024 se ubicó en US$ 225 la tonelada, US$ 5 menos entre jornadas, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

El mercado de maíz volvió a concentrar la atención en la plaza local y, en materia de precios, la mejor oferta del día por el cereal con entrega inmediata subió $2.000 entre ruedas para alcanzar los $66.000 la tonelada, mismo valor que se ofreció para las fijaciones de mercadería, siendo la oferta en moneda internacional de US$ 180.

Luego, la descarga entre agosto y septiembre trepó hasta alcanzar también los $66.000 la tonelada; para la última de estas posiciones, la oferta en dólares fue de US$ 180 la tonelada.

Asimismo, el tramo 15 de septiembre y 15 de octubre y la posición octubre mantuvieron su valor en US$ 180 la tonelada, con la propuesta en moneda local arribando a $63.000 la tonelada y $68.000 la tonelada, respectivamente.

Respecto al cereal de la nueva cosecha, no se presentaron cambios: El tramo febrero-abril se situó en US$ 180 la tonelada, con la entrega entre mayo y junio nuevamente alcanzando los US$ 175, al tiempo que julio se sostuvo en US$ 170.

El mercado de sorgo se mantuvo estable: el precio propuesto para la descarga de mercadería entre febrero y agosto del próximo año se volvió a encontrar en valores de US$ 200 la tonelada.

Por último, no se registraron hoy ofertas abiertas de compra de soja por parte del sector industrial ni ofrecimientos abiertos por girasol ni cebada. (Télam)