Los precios de los granos concluyeron la jornada en alza en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una sesión que contó con una buena dinámica de negocios por parte de la demanda.

La oferta por la soja con entrega disponible subió US$ 5 y cerró a US$ 330 la tonelada, mientras que, en moneda local, este ofrecimiento alcanzó los $ 31.650 la tonelada.

Para la descarga en el tramo entre agosto y septiembre la oferta mejoró US$ 3 respecto a la víspera, en US$ 330 la tonelada.

Por el maíz con descarga, la oferta mejoró US$ 5 y cerró a US$ 185 la tonelada, a la vez que el tramo contractual aumentó US$ 10 hasta US$ 190 la tonelada, respectivamente.

MIRÁ TAMBIÉN El petróleo rebota por pronósticos de una menor oferta mundial

Luego, las posiciones de agosto y septiembre se ubicaron en US$ 195; octubre, US$ 200 y noviembre y diciembre, US$ 205.

Por el cereal de la próxima campaña comercial, se ofrecieron abiertamente US$ 180 para la entrega entre marzo y mayo del 2022, mientras que las entregas en junio y julio del mejoraron US$ 5 hasta US$ 170 la tonelada.

Por el trigo para la descarga inmediata se ofrecieron US$ 190 la tonelada y para agosto, US$ 200 la tonelada.

Luego, el tramo de negociación noviembre y diciembre del presente año se mantuvo sin cambios en US$ 190; enero a US$ 193; febrero a US$ 195; y marzo a US$ 195.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno invertirá $10.000 millones para que las pymes sean más ecológicas y sustentables

Por último, el girasol se negoció son cambios a US$ 330 la tonelada. (Télam)