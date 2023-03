El mercado de granos de Rosario mostró hoy una dinámica acotada, particularmente en los granos gruesos; con precios mayormente bajistas en maíz por las entregas cortas; cotizaciones estables en soja y un incremento de las operaciones en trigo.

El maíz exhibió una merma en su dinamismo, con menos compradores y precios bajistas por las entregas cortas y estables por las más diferidas.

Por la mercadería disponible se ofrecieron US$ 240 por tonelada, US$ 5 menos que ayer; la posición abril cayó US$ 15 hasta US$ 235; y mayo también mostró disminuciones de US$ 5 entre sesiones hasta US$ 235.

Por el cereal de cosecha tardía, se ofrecieron US$ 225 por la mercadería con descarga en junio, US$ 5 por debajo del miércoles, mientras que julio volvió a ubicarse en US$ 215; y la posición agosto se ubicó en US$ 205 al igual que en la rueda anterior.

El mercado de soja contó con un recorte marginal en el número de compradores y cotizaciones estables respecto de la jornada previa; a su vez, el número de posiciones siguió centrado en las ofertas con descarga y las fijaciones.

De esta forma, por la oleaginosa disponible como así también para las fijaciones de mercadería se ofrecieron valores de $73.000, sin modificaciones entre ruedas.

El trigo exhibió un mayor dinamismo este jueves, y se amplió el abanico de posibilidades de entrega de mercadería.

En este contexto, para la entrega disponible se ofrecieron abiertamente US$ 270.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, las propuestas de compra por parte de la demanda se mantuvieron estables en US$ 240 por la mercadería con descarga entre noviembre y diciembre, a la vez que se incorporó la entrega enero 2024 también en US$ 240.

En cuanto al girasol se registraron cotizaciones estables, con ofertas por la mercadería con entrega inmediata que volvieron a encontrarse en US$ 330.

El mercado de sorgo presentó cotizaciones estables respecto del miércoles: para la descarga disponible se ofreció US$ 245, y el segmento mayo-junio se mantuvo estable y sin cambios, también en US$ 245.

En tanto, en la rueda de hoy, no hubo ofertas por cebada. (Télam)