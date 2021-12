Tras la firma del Consenso Fiscal en Casa de Gobierno, el gobernador de Catamarca Raul Jalil celebró el acuerdo y señaló que las críticas son producto de "malas interpretaciones", a la vez que consideró que el mismo busca ponerle un "techo" a los impuestos y un tope a Ingresos Brutos.

"La mayoría de las provincias estamos por debajo de lo acordado, algunos lo van a mantener o lo van a bajar, pero ante la mirada de un inversor lo que hace el consenso es tener previsibilidad y saber cuánto es la carga impositiva en las provincias", afirmó el gobernador.

Jalil no descartó la posibilidad de implementar en su provincia el impuesto a la herencia para aprovechar los recursos y en diálogo con el programa Esta Mañana que se emite por Radio Rivadavia dijo: "Se puede discutir el impuesto a la herencia que no lo tenemos. Tal vez se puede hacer un impuesto progresivo para promover que las herencias no estén mucho tiempo abandonadas o dormidas en la Justicia".

En tanto, funcionario señaló que desde el Gobierno convocaron a los gobernadores a un nuevo encuentro a realizarse el 5 de enero de 2022 para repasar las líneas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El ministro de Economía (Martín Guzmán) nos invitó para la semana que viene, para el 5 a una reunión para analizar los puntos del acuerdo. Desde Catamarca estamos a favor de que se llegue a un acuerdo con el FMI", afirmó Jalil.

"Creo en los acuerdos específicos", añadió, a la vez que destacó la etapa de reactivación económica desde el turismo que vive su provincia y el papel de la obra pública

