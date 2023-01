(Por Marcelo Cena) Con una inversión de US$ 4 millones y la posibilidad de creación de unos 300 puestos de trabajo fue inaugurado recientemente el Frigorífico San Telmo en la ciudad de Mar del Plata, con el objetivo de exportar distintos productos de la industria de la carne, además de abastecer al mercado interno.

"Yo amo a la Argentina, amo este país que tiene todas las riquezas como pocos en el mundo; que tiene todo para crecer, con proyectos, inversión, esfuerzo y trabajo la Argentina crecerá a nivel exponencial", dijo a Télam el empresario ítalo-argentino Eugenio Sangregorio, responsable del nuevo emprendimiento marplatense.

El tradicional frigorífico San Telmo -ex Sadowa, de Mar del Plata, que se dedicaba únicamente a las exportación de carnes- cerró el 15 de marzo del 2001 a raíz de los perjuicios que le ocasionó la prohibición de ingreso de productos argentinos a los mercados internacionales, dejando en la calle a más de 300 trabajadores.

San Telmo, que cuenta hoy con una superficie de 35.000 metros cuadrados y 52 hectáreas de campo, está ubicado en la avenida Constitución al 10300 de Mar del Plata.

-Télam: ¿Cómo nació la idea de invertir en la reapertura del Frigorífico San Telmo de Mar del Plata?.

-Eugenio Sangregorio: "En realidad la idea de esta inversión nació allá por el 2011, cuando compro en quiebra ese frigorífico de Mar del Plata, pero lo expropió la provincia de Buenos Aires y, después de cinco años, la provincia no me lo pudo pagar y entonces decidió devolvérmelo en 2016. Hasta entonces había sido ocupado por una cooperativa. A partir de ese momento comencé a ponerlo en condiciones con todas las instalaciones del frigorífico, porque estaba destruido, y con una inversión de US$ 4 millones lo dejé en condiciones para empezar a operar.

-T: ¿Después ya comenzó a funcionar?.

-ES: No, después vino la pandemia que paralizó todo en todo el mundo y no pudimos arrancar. En forma paralela yo ejercía el cargo (de diputado) en la República Italiana, no estaba en forma permanente en la Argentina. Pero aposté mucho para este emprendimiento en la industria alimenticia, entre otras inversiones que tengo en el país.

-T: ¿Otras inversiones, cómo cuáles?.

-ES: Bueno apostamos mucho también en el sector inmobiliario en distintos puntos del país, yo soy desarrollista inmobiliario. A mí me encanta la Argentina, amo la Argentina y apuesto en la Argentina; para que se dé una idea tengo 2.400 puestos de trabajo que doy a la gente. Me encanta la Argentina, amo a la Argentina y quiero que su gente esté bien.

-T: ¿Y después vino la posibilidad de comprar el frigorífico de Mar del Plata?.

-ES: Me planteé todo un desafío en la industria de la carne cuando gané en ese remate. Ahora que pasó el parate de la pandemia, con una Argentina que tiene muchos problemas pero que tiene todo para crecer. Yo he sido siempre muy optimista de la Argentina, lo sigo siendo porque son un argentino más; amo este país, como cuando en la historia se decía 'venir a hacer la América'. Sí, yo vine a hacer la América, pero la América me enamoró a mí.

-T: En lo concreto, es una inversión de US$ 4 millones para poner en funcionamiento el Frigorífico San Telmo...

-ES: Sí un poco más también, entre la compra, el mobiliario, la inversión en maquinarias, equipos, todo lo que se había roto en años anteriores con los que estuvieron en la cooperativa, lo puse en condiciones nuevamente para ponerlo a operar, pero no pudimos arrancar antes por la pandemia de coronavirus.

-T: La idea con San Telmo es exportar la producción?.

-ES: La planta ya está lista y arrancamos hace unos días nada más. La idea en principio del frigorífico San Telmo es netamente exportadora porque el país necesita el ingreso de divisas. Debido a mis vinculaciones como diputado en Italia, conocí muchísima gente y con vinculaciones importantes en el exterior puedo exportar todo lo que producimos en la Argentina, pero sin necesidad de desatender el mercado interno. Voy a atender a los argentinos y una parte irá a la exportación con la (resolución) 481 de cuota Hilton de exportación para que entren ganancias al país.

-T: ¿Con cuántos trabajadores arrancaron el emprendimiento?.

-ES: En un comienzo fueron casi 50 y para el futuro calculamos contar con un total de 300 trabajadores, con la planta funcionando a pleno.

-T: ¿Por qué Sangregorio invierte en la Argentina?.

-ES: Porque amo a la Argentina, porque Argentina es mi familia, porque es parte de mi sangre la Argentina, porque siempre invertí en la Argentina; me especialicé en formar grupos de inversores para la Argentina, mi familia es argentina, tengo hijos y nietos argentinos. Me encanta la Argentina, a pesar de todos los problemas que tenemos, este es un gran país, un país rico, que tarde o temprano va a remontar.

-T: En ese sentido, ¿cómo ve el proceso económico del país?.

-ES: Es muy importante todo lo que se está dando entre Mercosur y la Comunidad Europea, es muy importante que los países de la región de América del Sur vean el proceso de crecimiento en Europa, quienes tardaron 50 años y sellar definitivamente la Comunidad Europea (CE) y su crecimiento. Eso es lo que tenemos que hacer en unión en el Mercosur, que sin lugar a dudas es muy importante por las riquezas naturales de los países que lo componen en el mercado local. Pero puntualmente la Argentina es un país rico por dónde lo quieran mirar, minerales, alimentos, combustibles, tierras, litio, todo eso es futuro trabajo para exportar y crecimiento. Yo le advertí a mucha gente, hace años, que el mundo iba rumbo a una gran crisis alimentaria y por eso le pedía a los inversores que afianzáramos los proyectos con los empresarios argentinos para crecer juntos. Según nuestros estudios y nuestras estadísticas, la Argentina está en condiciones de producir alimentos para 800 millones de personas, mire si la Argentina no puede ser una potencia, por favor !!.

-T- ¿Y usted cree que vendrán más inversiones para la generación de trabajo argentino?.

-ES: De eso no tengo dudas. He hablado y hablo permanentemente con inversiones de Europa, a mí me han venido a ver representantes de capitales para invertir en la Argentina mientras estaba hasta el año pasado en el Parlamento de Italia y todos me preguntan en qué rubro invertir y dónde invertir, siempre con cuentas claras y medidas que protejan al inversor extranjero. Al amigo Sergio Massa (ministro de Economía) le he pedido hace tiempo que haya una ley en el Congreso donde se proteja la inversión del capital extranjero, porque sin inversión no se puede mover el crecimiento de un país, nuestro país. (Télam)