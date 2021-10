El Gobierno de Santa Fe invertirá más de $900 millones en la repavimentación de un tramo de la ruta provincial 10, entre las localidades de López y Santa Clara de Buena Vista, en el corazón productivo del distrito.

Se trata de la renovación de un tramo de 17,3 kilómetros de la traza ubicada entre los departamentos San Jerónimo y Las Colonias, cuya licitación pública fue convocada con un presupuesto oficial de 903.161.921 pesos y un plazo de ejecución de 12 meses.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que la apertura de sobres con ofertas de la licitación pública se realizará el próximo jueves.

El administrador del organismo, Oscar Ceschi, indicó que "la ruta 10 es una arteria fundamental en la zona centro de la provincia, tal es así que además de Las Colonias y San Jerónimo también cruza los departamentos Iriondo y San Lorenzo, finalizando en la autopista Santa Fe-Rosario".

Gobierno de Mendoza recibió doce ofertas de empresas interesadas en instalarse en parque industrial

El Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, a través de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, recibió doce ofertas por un monto total de $80 millones de parte de empresas interesadas en adquirir 14 terrenos en el Parque de Servicios e Industrias de Palmira (Pasip), ubicado sobre la ruta nacional 7, en el Departamento de General San Martín, en el Gran Mendoza.

La oferta de unidades funcionales tuvo un precio base de $1000 por metros cuadrado para el caso de pago de contado y de $ 1.200 en los lotes con financiación.

Las obras del parque industrial comenzaron a ejecutarse en 2010 y la venta de los terrenos se puso en marcha en 2013, mientras que a partir de 2017 se sancionaron las normas que para su regulación catastral.

Luego de engorrosas gestiones jurídicas, el Ministerio de Economía y Energía logró destrabar los impedimentos que paralizaban las ventas de terrenos y el desembarco de inversores, y mediante el decreto provincial 1.384, el Gobierno de Mendoza reglamentó en noviembre de 2020 la comercialización de terrenos en el Pasip.

Mineras canadienses comprometen inversión en proyecto de oro y plata en Santa Cruz

La compañía minera canadiense Golden Arrow Resources Corporation informó hoy que ejecutó un acuerdo de opción definitivo con Mirasol Resources, del mismo país, para adquirir una participación del 75% en el proyecto de oro y plata Libanesa, de 14.500 hectáreas, en la provincia de Santa Cruz.

La opción a participar en esa propiedad durante seis años contempló el compromiso de Golden Arrow de realizar gastos de exploración por un total de US$ 4 millones: a razón de US$ 500.000 por año durante el primer bienio y US$ 750.000 por año a partir de entonces.

También se prevén pagos en efectivo a Mirasol por un total de US$ 1.000.000, en el período de seis años, precisó un comunicado emitido en Vancouver.

Libanesa, de 14.500 hectáreas, se ubica en el margen noreste del Macizo del Deseado, aproximadamente a 70 km al oeste del puerto de Puerto Deseado y 40 km al noroeste de la Mina Cerro Moro (operada por Yamana Gold) y 100 km al noreste de la mina Don Nicolás (que opera Cerrado Gold).

Agrimensores capacitarán a profesionales sobre el manejo geo-espacial en municipios

La Federación Argentina de Agrimensores (FADA) realizará una capacitación gratuita para actualización de conocimientos y perfeccionamiento profesional, relacionada con la definición, organización, aplicación y uso de infraestructuras de datos espaciales (IDEs) en la gestión municipal, con el fin de optimizar los servicios a la comunidad.

"Las IDEs contienen los datos geo-espaciales de un determinado territorio, en el caso cada ejido Municipal, y constituyen herramientas básicas de informática, vinculadas con el desarrollo y la utilización del espacio, visto éste como la dimensión y el ambiente en que se mueve el habitante de una ciudad, tales como visualizadores de mapas y bases de datos con información alfa-numérica para consulta, organizados en función de distintas temáticas y previstas todas para brindar y comunicar un servicio a los ciudadanos.", afirmó el titular de la FADA, Marcelo Lupiano.

La jornada de actualización comenzará el próximo viernes a través de la la plataforma Zoom de la entidad bonaerense. (Télam)