La Inversión Extranjera Directa (IED) en la Argentina alcanzó en 2021 a US$ 6.782 millones, con una mejora del 43,6% en relación con 2021 y del 2% respecto de los niveles previos a la pandemia, una evolución que superó al promedio de la región, según un informe dado a conocer hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo destacó que Latinoamérica mostró en 2021 una recuperación "después de la fuerte caída del año anterior" aunque indicó que la mejora promedio del 40,7% fue insuficiente para volver a los niveles previos a la pandemia de coronavirus, al punto que la comparación con 2019 refleja una caída del 9,4%, "contrariamente a lo que ocurrió a nivel mundial".

Asimismo, la organización dirigida por el costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs advirtió que el panorama para 2022 "es de una enorme incertidumbre", con un "deterioro de expectativas" y una "aceleración de la inflación en la región y el mundo".

"La gran incertidumbre en relación con la duración y las consecuencias de la guerra en Ucrania hacen extremadamente difícil estimar el comportamiento de las entradas de IED en América Latina y el Caribe en 2022", puntualizó.

La Argentina se mantuvo en 2021 en el sexto puesto entre los países de América Latina y el Caribe por los montos de IED recibidos, en una lista encabezada por Brasil (US$ 46.441 millones), seguido por México (US$ 33.439 millones), Chile (US$ 15.252 millones), Colombia (US$ 9.727 millones) y Perú (US$ 7.455 millones).

El peso de las entradas de IED en el producto de la región alcanzó el 2,9%, un desempeño que "aún está por debajo de lo observado durante la década de 2010", en la que se promedió un 3,5%.

"Considerando que las entradas de IED ya presentaban una tendencia decreciente desde 2014, esta débil recuperación muestra lo difícil que está siendo para la región en su conjunto reposicionarse como un destino atractivo para el establecimiento de nuevas operaciones de empresas transnacionales", indicó la Cepal.

Esos inconvenientes surgieron "después de que finalizó el ciclo de auge del precio de las materias primas y elevadas tasas de crecimiento", y se reflejaron en 2021 con una recepción del 9% de la IED mundial, "uno de los porcentajes más bajos de los últimos diez años y lejano del 14% que se registró en 2013 y 2014", detalló el informe.

MIRÁ TAMBIÉN Convalidan mínimos de tenor alcohólico para vinos elaborados en seis provincias

Cepal destacó que "la reactivación de las inversiones en 2021 se produjo en todas las subregiones (América del Sur, México, Centroamérica y el Caribe) y que los países que recibieron más inversiones fueron el Brasil (33% del total), México (23%), Chile (11%), Colombia (7%), el Perú (5%) y la Argentina (5%).

En la suba anual del 40,7% incidieron "los elevados crecimientos de la IED en Chile (66%) y el Perú (919%) en América del Sur y de Guatemala (273%) y Panamá (163%) en Centroamérica", precisó el organismo.

(Télam)