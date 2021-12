Los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) rechazarían en general el texto del Presupuesto 2022 que será debatido mañana en el recinto de la Cámara baja en una sesión especial que demandaría 30 horas de discusión, aunque darían quórum al oficialismo para habilitar el tratamiento del proyecto.

Según fuentes parlamentarias, la intención de los diputados de la oposición es unificar sus posiciones e inclinarse por el rechazo en general del texto en el recinto, en lugar de la abstención, como habían sugerido algunos legisladores de ese espacio.

De esta manera, la decena de bloques en los que quedó dividido el interbloque opositor dejarían atrás sus diferencias y votarían unificados el Presupuesto 2022, que esta tarde recibirá dictamen de comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) .

El rechazo al proyecto quedará planteado esta tarde en el marco del debate en comisión de Presupuesto, que se constituirá en el recinto de la Cámara baja a partir de las 14, en lugar del anexo C, para debatir el Presupuesto 2022, donde JxC anticipó que presentará un dictamen propio en oposición a ese texto.

Fundamentalmente, los bloques adoptarán esta postura para rechazar la urgencia del trámite que el oficialismo le imprimió al debate en comisión de la ley de leyes, que obtendría media sanción de la Cámara baja, el viernes, tras un extenso debate que demandará más de 30 horas.

Antes de definir su postura, el interbloque de JxC presentó un planteo para tratar junto con el Presupuesto 2022 la actualización del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, aunque esa iniciativa es resistida por el oficialismo.

En declaraciones a Télam, el diputado de la UCR por San Luis Alejandro Cacace, integrante de la comisión de Presupuesto, señaló: "Las inconsistencias en las proyecciones del escenario macroecónomico presentadas por el Gobierno impiden que acompañemos el Presupuesto. La irrealidad es tal que para que se cumplan las metas de inflación de este año los precios tendrían que bajar en diciembre, lo cual es imposible".

El diputado nacional Ricardo López Murphy expresó ayer en Twitter que "el Presupuesto que presentó el ministro Guzmán es un dibujo lleno de mentiras y falacias", y consideró que "la oposición no debe dar quórum. No podemos aceptar que en una semana nos quieran imponer la aprobación de la Ley de Leyes. No le haremos el juego al kirchnerismo, ni hoy ni nunca".

Más allá de la dura postura del exministro de Economía de la Alianza, primaría en el interbloque la idea de dar quórum al oficialismo pero votar en contra en general el texto del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el interbloque no descartan que diputados de Jujuy y Corrientes, que responden a los gobernadores de la UCR, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, respectivamente, opten por abstenerse a la hora de la votación, en lugar de rechazar el Presupuesto, como hará la mayoría de los legisladores de ese espacio, como gesto a la gobernabilidad a nivel nacional. (Télam)