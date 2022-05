Buenos Aires es tercera ciudad más cara de América Latina para comprar un inmueble, detrás de Santiago de Chile y Montevideo, a pesar que los precios de las propiedades bajaron considerablemente en los últimos años. Así se desprende del Relevamiento Inmobiliario de América Latina que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella junto con el portal de inmuebles Zonaprop.

El sondeo incluye los precios en ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú: se tomó el valor del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de esos países que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta.

Según ese trabajo, que se basa en avisos de inmuebles publicados a fines de marzo, el metro cuadrado promedio en Buenos Aires cuesta US$ 2.570: bajó 1,1% en dólares desde septiembre y 12,8% en pesos ajustados por inflación

En el mismo período, en el resto de las ciudades de la región el precio promedio subió 2,8% en dólares y cayó 2,7% en moneda local real en el último semestre. Las ciudades con el metro cuadrado más caro de América Latinaregión son Santiago de Chile (US$ 3.571), Montevideo (US$ 2.867), Buenos Aires (US$ 2.570) y Ciudad de México (US$ 2.374)

A contramano, las que tienen el metro cuadrado más barato son Quito (US$ 1.217), Córdoba (US$ 1.289), Bogotá (US$ 1.354) y Rosario (US$ 1.524), de acuerdo con el relevamiento. El informe reflejó también que los precios en Rosario y Córdoba bajaron en similares magnitudes: 1,6% en dólares y 13,2% en pesos reales, mientras que las mayores caídas se dieron en Guadalajara y Montevideo, donde los precios en dólares bajaron 5,1% y 1,9%, respectivamente. El rector de la Universidad Di Tella, Juan José Cruces, detalló que "en el promedio simple de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, los precios caen 1,4% en dólares y 13,1% en pesos ajustados por inflación." Además, dijo que "hay una importante recuperación del precio de la vivienda en dólares en Brasil, Perú y Colombia"

Por caso, indicó que San Pablo reporta la mayor suba del valor del metro cuadrado en dólares de toda la región, con el 13,9%). GCH/KDV NA