El gerente general de Laboratorios Bagó, Edgardo Vázquez, destacó el potencial de la industria farmacéutica y farmoquímica argentina que representa aproximadamente un 5% del valor agregado industrial del país, un tercio del gasto de investigación básica de la Argentina y exportaciones para este año por más de US$ 1.000 millones que dan sustentabilidad al sistema de salud.

Así lo hizo al presentar la nueva estrategia de Sustentabilidad y el primer Reporte de Sustentabilidad de la compañía, marco en el que destacó el aporte que la empresa y la industria realizan para "garantizar la accesibilidad a los medicamentos de todos los sectores de la población" a través de sus procesos productivos locales y de innovación.

Vázquez destacó que la producción de la industria destina cuatro de cada diez unidades al sector de personas mayores de 65 años, que ofrece muchos de esos productos "al costo" para que lleguen de manera gratuita a cinco millones de jubilados a través de las actuales políticas públicas pero también con descuentos incrementales de los laboratorios, que este año representan más de US$ 40 millones adicionales en el caso de Laboratorios Bagó, respecto del año 2019.

Esas cifras, dijo, permiten explicar que se haya revertido en los últimos cuatro años la caída precedente del consumo de medicamentos en el segmento de adultos mayores, a través de "un esfuerzo del Estado y del sector farmacéutico que asegura precio y disponibilidad".

En ese sentido, el gerente general de Bagó aseguró que, como resultado de ese esfuerzo conjunto, la población Argentina que tiene un ingreso per cápita aproximado a los US$ 11.000 según datos del banco mundial en el año 2021, tiene una accesibilidad a la salud y los medicamentos equiparable a sociedades con ingresos por US$ 50.000.

“La industria farmacéutica es una de las de mayor inversión en la región y de gran impacto en las comunidades” dijo Vázquez al también señalar que “la innovación y la transformación tecnológica permiten dar respuesta a las demandas de la sociedad y potenciar el crecimiento sostenible, con una abastecimento de medicamentos a millones de personas en más de 50 países”.

El detalle del reporte, dio a conocer en cuanto al negocio que la compañía posee 4 unidades de negocio orientadas, 60 millones de unidades producidas, lo que implica un crecimiento de más del 5% versus el año anterior, $1.500 millones invertidos en tecnología y digitalización en plantas industriales, y 1.484 proveedores, de los cuales 566 son proveedores de la comunidad local mediante compras indirectas.

En cuanto a la gestrión ambiental, se destacó que el agua es un recurso importantísimo, también en la industria farmacéutica ya que se la utiliza, con distintos grados de pureza (potable, purificada y de calidad inyectable), principalmente como materia prima y para las instancias de lavado en todo el proceso productivo.

Una de las acciones en esa línea es el aprovechamiento del agua de descarte del proceso de producción, y durante el período, se logró una reducción estimada del 21,4% en el agua requerida para producir cada unidad inyectable, que pasó de 0,61 a 0,48 litros.

En consumo de energía, registró una reducción del 12,2% del consumo total de electricidad de las 3 plantas industriales en 2022, y en el caso de Planta La Plata, con la incorporación de nueva tecnología farmacéutica se logró mayor eficiencia energética con una reducción del 15% de consumo energético en esta locación equivalente a 1.248.048 KWh. (Télam)