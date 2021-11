El consumo de electrónicos, televisores y smartphones mostró una recuperación en lo que va de 2021 apuntalado por los planes de pago en cuotas del Ahora 12, y podrían cerrar el año con un volumen de unidades vendidas similar a las que se registraron en 2016 y 2017, sostuvo el vicepresidente de Samsung Electronic Argentina, Bruno Drobeta.

En diálogo con Télam remarcó la importancia del financiamiento con planes como el Ahora 12, aseguró que la firma sigue apostando al mercado local y que su fórmula es trabajar "puertas adentro" en la eficiencia de la empresa que produce heladeras inteligentes con su socio Visual, en Cañuelas, smartphones y tv con Mirgor y Frávega en Tierra del Fuego "y ahora BGH comenzó con los aire acondicionados".

Télam.- ¿Qué importancia tiene para Samsung la ampliación del régimen de promoción de Tierra del Fuego?

Bruno Drobeta.- Era algo que se venía discutiendo hace bastante tiempo, permite dar visibilidad y un horizonte para las inversiones. Todo lo que es tecnología implica inversiones constantes, como por ejemplo el equipamiento que trajimos el año pasado para fabricar los teléfonos flexibles, y este año para los 5G. Y esto se puede hacer porque hay un horizonte de tiempo y esa inversión tiene un retorno.

La prórroga del régimen libera para otro tipo de inversión más del tipo estructural con un horizonte de retorno más allá del 2023; desde ese lado ayuda a una planificación estratégica, consensuada y solida.

No significa que si no se extendía el régimen nosotros no íbamos a seguir trabajando. Hacemos negocios en mas de 90 países, por lo cual era adaptarse al modelo de negocio y poder aplicarlo

T.- ¿Qué nivel de inversiones hicieron este año?

BD.- Las inversiones son constantes, porque están alineadas a nuestras líneas de producto. Cuando se desarrolla una tecnología nueva hay que desarrollar equipamiento para producirla. Invertimos en equipamiento para la producción de smartphones flexibles, para smartphones 5G, y en las líneas para manejo de altas pulgadas en televisión. Un tv de 85 pulgadas tiene que tener todo automatizado para que lo puedas operar y en breve estamos produciendo tv de 100 pulgadas, es la evolución del portfolio. O la digitalización del packaging en Visual. Más que abrir una fábrica hacemos inversiones todo el tiempo, porque es necesario para mantenerte competitivo.

T.- ¿Después del 2020, cómo viene el consumo de productos de Samsung en Argentina?

BD.- El consumo está caliente. Hoy está asociado a un problema de oferta global, no local, de procesadores, semiconductores, hasta de logística que esta colapsada. Hoy el foco de la industria está en cómo aumentar la oferta ante esta demanda en alza global y local.

T.- ¿En Smartphones cómo va a cerrar el mercado 2021, después haber tenido el número más bajo de los últimos diez años (6 millones de unidades) el año pasado?

BD.- El 2021 va a cerrar mejor por bastante que el 2020, que fue el año de plena pandemia. El 2021 fue un mercado mucho más constante que el 2020, hubo demanda, y hay un recupero constante.

El mercado mantuvo crecimiento hasta el 2017, a partir de ahí por distintas circunstancias fue cayendo. Te diría que en el 2021, vuelve al volumen del 2016, 2017 y apuntamos que el 2022 sea la nueva base del negocio. En mobile y en líneas generales todo lo que fue el consumo electrónico. En Tv, por la escasez de paneles, subió el precio de los componentes y por no creció tanto el rubro. Ahora estamos viendo que se empieza a normalizar el mercado. Esperamos que el 2022 será el año de normalización sumado a que es el año del Mundial y eso genera un recambio de tecnología.

P.- ¿Fueron importantes los plantes de financiamiento como el Ahora 12?

BD.- Son factores que ayudan, cuando hablamos de heladeras, de lavarropas hablamos de mercados con mucho tiempo de recambio. Estos planes ayudan a un recambio incluso desde lo tecnológico para pasar a un producto que sea tecnológicamente mejor y que genera una eficiencia en el consumo. El financiamiento genera un punto de partida más sólido.

P.- ¿Es intención de Samsung mantener la producción local?

BD.- Sin duda, como lo venimos haciendo. Tenemos una infraestructura muy fuerte en Argentina. En Tierra del Fuego tenemos 2.500 empleados de nuestros partners trabajando para nosotros, con inversiones constantes, es el modelo que venimos haciendo los últimos 10 años y que vamos amplificando. En el 2022 integraremos nuevos productos, ya se irán enterando.

P.- ¿Cuánto incide en la previsión de Samsung para Argentina el valor del dólar?

BD.- Para nosotros hay un único dólar que es el dólar oficial. Hacemos escenarios pero al final del día Argentina te demuestra que tenés que ser más eficiente. Es muy complejo plantear cuál va a ser el dólar del segundo semestre del año que viene. Ese valor depende de cosas que no podemos manejar. Por eso nosotros lo que hacemos es traer la última tecnología del mercado, ponernos más eficiente para que cualquier vaivén económico que de una forma u otra Argentina tiene nos impacte lo menos posible. Venimos haciendo negocios en Argentina hace 30 años. Con dólar alto y con dólar bajo; lo mejor es puertas adentro seguir trabajando en la eficiencia.

No digo que no miramos la macro. Pero con macro buena y con mala siempre hicimos negocios. (Télam)