Huawei anunció hoy sus resultados empresariales correspondientes al primer semestre de 2023, cuando generó ingresos por valor de 310.900 millones de yuanes (US$ 43.000 millones), con un aumento interanual del 3,1% y un margen de beneficio neto de 15%.

La firma precisó en un comunicado que “el negocio de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) de la empresa aportó 167.200 millones de yuanes (US$ 23.100 millones), el de consumo 103.500 millones (US$ 14.300 millones), el de la nube 24.100 millones (US$ 3.300), el de energía digital 24.200 millones (US$ 3.350) y el de soluciones inteligentes para automóviles 1.000 millones (US$ 138 millones)”.

“Huawei ha estado invirtiendo fuertemente en tecnologías fundacionales para aprovechar las tendencias en digitalización, inteligencia y descarbonización, centrándose en la creación de valor para nuestros clientes y socios”, indicó la presidenta de Huawei, Sabrina Meng.

Destacó que “en el primer semestre de 2023, nuestro negocio de infraestructuras ICT se mantuvo sólido y nuestro negocio de consumo logró crecer”.

MIRÁ TAMBIÉN El índice Bovespa opera en alza en la apertura de la Bolsa paulista

“Nuestros negocios de energía digital y nube experimentaron un fuerte crecimiento, y nuestros nuevos componentes dirigidos a los vehículos inteligentes conectados siguen ganando competitividad", remarcó Meng. (Télam)