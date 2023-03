Daiana Perrotta tiene 33 años, es ingeniera civil e ingresó a trabajar en el sector ferroviario a partir de una búsqueda interna realizada por la Línea Roca en el ámbito universitario, inspeccionando obras civiles contratadas por empresas tercerizadas.

"Cuando empecé a buscar trabajo en el sector ferroviario pedían como requisito ser hombres, tener un título técnico o experiencia. Como no contaba con esos requisitos ingrese al rubro por medio de una pasantía, que me sirvió para darme cuenta de la magnitud del sector y lo interdisciplinario que es", dijo Perrota en diálogo con Télam.

Dos años después de la experiencia inicial, a Daiana le llegó una postulación para ser encargada de infraestructura en la provincia de Córdoba, un cargo para el que también se presentó su pareja.

Si bien ella no quedó en el puesto y su marido sí, a ella le ofrecieron ser inspectora de lo que en la jerga ferroviaria se denomina "obras de arte", terminó con el que suelen referirse a la inspección de puentes, alcantarillas, desagües o zonas de difícil acceso que se recorren generalmente en tren.

La inspección comprendía a circuitos ferroviarios de las provincias de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Salta y Neuquén.

"En Buenos Aires no se nota mucho esto porque está bastante poblado y son todas líneas urbanas. Pero en Córdoba y en otras provincias hay sectores que no están en zonas urbanas como montañas en Salta o sierras en el caso de Córdoba. Por este motivo, continué mi formación y realice un curso para capataces y operarios de vía que me habilita a conducir vehículos autopropulsados por vías, convirtiéndome en la primera mujer que tiene licencia en este rubro para conducir", detalló

En su caso, este hecho histórico en el rubro se trató de una cuestión profesional porque, "tenía que cumplir mi tarea profesional y necesitaba acceder a este curso".

"Trenes es una empresa muy grande y a la vez es interdisciplinaria por lo que me resultó muy interesante porque hay que tener contacto y conocimiento con otras áreas. Mi trabajo resulta elemental para la organización y recorrido de los trenes", recalcó.

En lo que atañe a la cuestión de género, Perrotta dijo que encontró diferentes situaciones respecto a la participación de las mujeres en trenes.

"Cuando entré a trabajar en Buenos Aires en el Roca, me pasó que en el área había mucha mujeres profesionales pero cuando vine a Córdoba empecé a notar lo que era ser mujer porque las personas con las que trabajaba no estaban acostumbradas, algunos no sabían cómo tratarme, hablarme y hasta se sentían incómodos. Con el tiempo entendieron que todos somos del mismo equipo y que el ser mujer no condicionaba mi trabajo ni perjudicaba al de otros", afirmó.

Respecto a su rutina diaria, Perrota dijo que hay días en los que revela con sus planillas obras ferroviarias, revisando ciertos parámetros de las obras, mientras que en otras jornadas debe recorrer con los vehículos las distintas zonas por las que pasan los trenes para revisar que todo funcione correctamente.

"Se va recorriendo la vía para ir identificando problemáticas en puentes metálicos, caños, o cruces vehiculares. Luego esta información se vuelca a planillas para dejar asentado qué trabajos requieren. También me encargo de controlar los procesos de licitación de empresas tercerizadas y avisar a las distintas áreas los servicios afectados por los mismos", precisó.

Su tarea también comprende la necesidad de "ponerse de acuerdo con las municipalidades, agentes de tránsito, hacer trámites, autorizaciones, junto con seguimientos de cada obra y construcción", para la concreción de las tareas.

"Para que cada vez haya más mujeres es necesario ampliar los puestos de trabajo independientemente del género y que esta situación se normalice en los distintos espacios. No debemos cerrarnos a que un puesto tiene que estar integrado por un hombre con ciertas características sino una persona capacitada que nutra a la empresa y le permita a cada mujer crecer profesionalmente haciendo lo que la apasiona", concluyó Perrota.

