El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, pasaron revista hoy a las obras de infraestructura eléctrica en curso y proyectadas, que reforzarán el abastecimiento y la distribución en la provincia mesopotámica.

Entre las obras en fase avanzada se cuentan la construcción de las nuevas Estaciones Transformadoras (ET) Aristóbulo del Valle y San Vicente, y el tendido de de dos líneas de alta tensión (LAT) de 132 kilovoltios (kV), entre la ET Puerto Mineral y la ET Aristóbulo del Valle, y entre ET Puerto Mineral y la ET El Dorado.

Asimismo, se prevé la ampliación de la ET Desvíos Urbanos y de la subestación Dos Hermanas, precisó un comunicado de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

Estas obras aumentarán la seguridad, la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico en esa amplia zona de la provincia.

Los funcionarios también repasaron los avances del proceso para la construcción de la línea de alta tensión 132 kV de 116 kilómetros entre Posadas (ET San Isidro) y Oberá (ET Oberá II) y consideraron el próximo llamado a licitación para la remodelación de la ET Iguazú, que contempla además la construcción de una doble terna.

La obra "beneficiará a más de 80.000 habitantes en el norte provincial, con una inversión del Estado Nacional de casi 350 millones de pesos", remarcó la dependencia.

Por último, las autoridades evaluaron la factibilidad de nuevas obras de transporte eléctrico en la provincia.

Participaron de la reunión el jefe de Gabinete de Misiones, Ricardo Wellbach; los ministros provinciales de Energía, Paolo Quintana, y de Hacienda, Adolfo Safrán; y el asesor de la Secretaría de Energía, Iván Bronstein. (Télam)