El secretario de Minería, Alberto Hensel, destacó hoy que la Argentina tiene "el mayor porfolio de proyectos cupríferos a nivel mundial", cuyo desarrollo podría generar una gran contribución al financiamiento fiscal y a la generación de divisas, así como a las economías regionales, las pymes y el empleo.

Hensel expuso en el seminario "Visiones sobre el futuro de la minería Argentina" organizada por Centro de Investigaciones para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín y la organización Fundar.

En la jornada, el funcionario destacó que "la minería es una actividad que demanda grandes inversiones y de largo plazo, si se tomara como ejemplo alguno de los minerales más demandados a nivel mundial, que es el cobre, Argentina tiene el mayor porfolio de proyectos cupríferos a nivel mundial".

"Pero un proyecto de cobre requiere una inversión entre US$3000 y US$ 4000 millones que en general representan operaciones que se extienden por más de 25 años", planteó al señalar las dificultades a superar para el desarrollo sostenible de la actividad en el país.

En ese tipo de proyectos, los principales ingresos para las cuentas públicas son los impuestos a las ganancias, los aportes al sistema de seguridad social, los derechos de exportación, entre otros.

Y los principales ingresos no tributarios son el canon, las regalías, los fideicomisos de infraestructura pública y ahora se agrega la participación de empresas provinciales que en general se asocia a otras empresas para el desarrollo de su potencial geológico.

Otro aspecto que destacó Hensel es la inversión extranjera directa, que "en el período 2007-2016, el sector de la minería recibió por más de US$ 16.000 millones y el segundo sector que fueron las sociedades financieras, recibieron un poco menos de la mitad de esa suma y en forma descendiente después vienen las sociedades captadoras de depósitos".

Estas cifras demuestran "la contribución de la minería al financiamiento fiscal y a la generación de divisas", pero en las provincias productoras como San Juan, Santa Cruz, Catamarca o Jujuy, sus exportaciones de minerales representan del 65% a 78% de sus ventas externas totales.

"Es bueno saber cuál es el balance neto de divisas que significa para el pais un proyecto de esta naturaleza. Tan sólo el proyecto de cobre-oro Agua Rica en Catamarca, va a tener un balance de divisas favorable al país de US$ 854 millones al año", explicó.

Esto significaría de mínima US$ 21.000 millones de balance neto de divisas en sus 25 años de vida útil, y en el caso del proyecto Josemaría en San Juan, serían US$ 19.900 millones de balance neto de divisas a lo largo de la vida del proyecto.

Al reseñar el potencial que puede tener la industria minera en el país, Hensel comparó que la contribución de la actividad en Australia representa el 7% del PBI, en Perú el 10%, en Chile el 12% y en Argentina el 0,6%.

En el análisis del desempeño exportador, la minería en la Argentina cerró 2020 con ventas por US$ 2600 millones, un 20% menos que los US$ 3.000 millones de 2019, un desempeño afectado en el contexto de la pandemia por los menores volúmenes embarcados pero mejores precios internacionales de los metales.

"En 2019 Chile exportó por más de US$ 69.000 millones, Argentina por un poco más de 65.000 MDD, y uno se pregunta cómo se explica que Argentina haya exportado por US$ 4.000 millones menos que un país que no tiene complejo sojero, no tiene complejo maicero, de industria, especialmente de industria automotriz, no tiene complejo de cueros y carnes, y haya exportado más que la Argentina. Esto tiene una explicación y esta dado precisamente por la minería", sentenció. (Télam)