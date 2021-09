(Por Leandro Selén).- El presidente de Sociedad Comercial del Plata y Morixe Hermanos, Ignacio Noel, sostuvo que la premisa de una empresa productora de alimentos debe ser "aumentar la producción y crecer en volumen", y así poder alcanzar "una oferta de calidad y lo más accesible posible" a los bolsillos de la gente.

"Nuestra conducta como empresa siempre fue aumentar la producción de la manera más eficiente posible y apostar a crecer en volumen y a tener una oferta de calidad y lo más accesible posible. Siempre estamos pensando en seguir creciendo", afirmó Noel.

El empresario le anunció hace 10 días al ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas, una inversión de US$ 250 millones que se destinarán principalmente a la agroindustria, y permitirán aumentar las exportaciones.

Los siguientes son los principales tramos de la entrevista con Télam:

- Télam: ¿Por qué decidieron realizar esta inversión?¨

- Ignacio Noel: Nosotros hace tiempo que venimos trabajando en estos proyectos. Son varios, y normalmente abarcan un horizonte de tiempo suficientemente largo como para no dejarse influir por aspectos coyunturales o circunstanciales. Esta inversión tendrá un retorno en un periodo largo de tiempo, unos 20 años. Estos proyectos no se pueden sujetar a lo que esté pasando circunstancialmente. Me refiero a las cuestiones y discusiones políticas. Uno no toma decisiones de inversión que puedan alterarse por cuestiones que no afectan la visión de largo plazo que podemos tener del país.

- T.: ¿En qué van a invertir?

- IN: Hay un proyecto en La Rioja, donde estamos trabajando con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) en el aprovechamiento de residuos de la producción de aceitunas, para generar energía a partir de ellos. Con el INTI estamos trabajando en un proyecto para producir unas briquetas a partir de los residuos de aceitunas. Tenemos allí plantaciones de olivo y plantas industriales que elaboran aceituna en conserva y aceite de oliva, que principalmente va a la exportación y obviamente también al mercado interno. Es parte de la oferta exportadora habitual del país. Después hay otro proyecto para una planta en Benito Juárez (provincia de Buenos Aires) de productos que tienen por materia prima el trigo. Hay ahí un molino de Morixe, y lo que estamos apuntando es a fabricar productos con valor agregado. En lugar de despachar la harina tal cual, que en parte seguiremos haciendo, estamos viendo de transformar parte de la producción de harina en productos de mayor valor, como premezclas para distintos usos. Y un tercer proyecto es una planta para elaborar papas prefritas congeladas. Es otro producto muy importante en las exportaciones de Argentina y este proyecto apunta a eso a aumentar la oferta exportable.

- T: ¿Estas inversiones van a generar empleo?

- IN: En forma directa estamos hablando de aproximadamente 250 puestos de trabajo. Pero son todas inversiones que tienen un efecto multiplicador, porque la materia prima para alimentar estas inversiones requiere mayor producción y entonces es mantenimiento, distribución, exportación; tiene todo un efecto mayor al de los puestos directos que proveen estas inversiones.

- T: ¿Cómo termina este 2020 para la agroindustria?

- IN: Depende del sector, hay sectores mejores y peores por cómo impactó la pandemia. En el caso de quienes tenemos ventas al consumo, hemos tenido que afrontar una situación bastante compleja porque las materias primas agrícolas como fenómeno global tuvieron un aumento muy grande en el último año en dólares, y la agroindustria que trabaja para el consumo, la industria alimenticia que vende en el consumo interno, en el supermercado, se enfrentó a la situación de que las materias primas subieron mucho en dólares. El trigo de un año a otro aumentó un 40% en dólares y lo mismo ocurrió con otras materias primas. Y a su vez el dólar tuvo un aumento, con lo cual el incremento terminó siendo mayor por la suba en dólares y por el aumento del tipo de cambio. Tuvimos una situación difícil en términos de mantener la ecuación de los costos en línea. Eso del lado de los costos.

- T: ¿Y por el lado de la demanda?

- IN: Y por el lado de la demanda, el consumo no acompañó en forma paralela estos aumentos. La capacidad de compra no pudo acompañar estos aumentos. Subieron los precios pero el poder adquisitivo de la población, no.

- T: ¿Qué expectativas hay para 2022?

- IN: Tratamos de mantenernos con nuestros planes. Somos siempre optimistas en el sentido de que creemos que si producimos eficientemente, estamos en sectores donde la demanda está. Elaboramos productos de la canasta básica en Morixe. Son productos donde uno nunca va a tener los márgenes que hay en otros sectores, como los que van a mercados suntuarios o de nicho, porque el nuestro es un producto masivo, por eso crecemos en producción. Nuestra conducta como empresa siempre fue aumentar la producción de la manera más eficiente posible y apostar a crecer en volumen y a tener una oferta de calidad y lo más accesible posible. Siempre estamos pensando en seguir creciendo y estamos en eso. Apostamos a la exportación para no estar solamente expuestos a los vaivenes de la economía local. Producimos alimentos de la canasta básica y creemos que van a seguir teniendo demanda. Argentina es un eficiente productor de materias primas agrícolas. Los productores son eficientes y competitivos en el campo argentino. Y la misión nuestra es aportar valor agregado a esos productos. (Télam)