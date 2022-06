El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó hoy el objetivo de acumular este año reservas internacionales por US$ 5.800 millones, a pesar de los mayores gastos en energía que a esta altura del año triplicaron los erogados en el mismo período de 2021

Así se desprendió durante un encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo junto al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang con representantes de empresas de consumo masivo.

Allí, Guzmán, Pesce y Hang dialogaron sobre las perspectivas de la política económica con vistas a la renovación trimestral del programa y ratificaron que "se apunta a mantener el objetivo planteado inicialmente de acumulación de reservas internacionales de US$ 5.800 millones en el año".

El Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de la renegociación de la deuda, el objetivo de aumentar las reservas en US$ 5.800 millones para 2022; US$ 4 mil millones para 2023; y US$ 5.200 millones para 2024.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno asegura que se redujo en un 50% el faltante de gasoil en las estaciones de servicio

Este objetivo sigue vigente a pesar del mayor gasto en la importación de energía, explicaron fuentes oficiales.

En este aspecto, Guzmán indicó que, a partir de la guerra en Ucrania, se "alteró la estacionalidad en el flujo de importaciones y exportaciones, y destacó que el fuerte crecimiento del valor de las importaciones de energía, que pasaron de US$ 4.641 millones en los primeros cinco meses 2022 frente a los US$ 1.520 millones de igual periodo de 2021".

Esto "acentuó las necesidades de administración del comercio exterior", marcaron desde Hacienda mediante un comunicado de prensa.

“El Gobierno nacional tiene un compromiso pleno con fortalecer el mercado de deuda pública en pesos y llevaremos a cabo todas las acciones con este propósito”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

MIRÁ TAMBIÉN Wall Street logró cerrar la semana con sus índices al alza

A su turno, el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce afirmó que la actual gestión va "a defender la curva de precios de los títulos públicos en pesos, y en esto se va a poner todo el esfuerzo que sea necesario”.

(Télam)