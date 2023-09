La Dirección General de Aduanas (DGA) habilitó la exportación temporal a Estados Unidos de la yegua ´Belleza de Arteaga´, luego de que su propietario declarara su valor real, que según el organismo es 16 veces superior al expresado en el primer pedido.

En un comunicado, la DGA señaló que que la autorización se otorgó "tras una serie de intentos de exportación irregulares" de la yegua que presenta como "multicampeona", cuyo valor real declarado es de US$ 820.000, 16,4 veces más que los US$ 50.000 declarados en primera instancia.

"Teniendo en cuenta la regularización de la situación y la presentación de la documentación correspondiente, la Dirección General de Aduanas habilitó su exportación temporal y el equino podrá viajar a EE.UU. para participar en la competencia 'The Breeders´ Cup World Championships'", precisó la Aduana.

El organismo dirigido por Guillermo Michel reseñó que "el caso comenzó el 20 de julio de 2023 cuando Alí Eduardo Valenzuela, dueño de la yegua, solicitó exportarla de manera definitiva a Norteamérica", un pedido que fue denegado por presentar "serias inconsistencias".

Al respecto, indicó que presentó una factura fechada el 19 de julio, día anterior al pedido de exportación, y que "el documento registraba que la había comprado por US$ 4.478 a Marovi S.A. pero la estaba vendiendo por US$ 50 mil tan sólo un día después de haber realizado la transacción".

Además de la diferencia en los valores, la DGA advirtió que el precio de venta "resultaba irrisorio para una yegua de su categoría".

El 22 de agosto, Marovi S.A intentó una exportación temporal por US$ 120.000, que la Aduana volvió a rechazar porque "la documentación no estaba clara y el valor declarado no era el real".

Finalmente, Marovi S.A., que tiene un contrato de representación con Valenzuela, volvió a realizar el pedido "pero esta vez con la documentación adecuada", subrayó la DGA y con un valor de US$ 820.000, además de presentar un seguro de caución por US$ 70.000.

"Teniendo en cuenta el cambio de la situación, la Aduana autorizó el pedido por un plazo de 90 días", y en consecuencia "el equino podrá viajar y competir en el campeonato que se realizará el 3 y 4 de noviembre en California", precisó el organismo, que aclaró que "en caso de ganar el torneo, el valor de Belleza de Arteaga se podría duplicar".

El animal se encuentra rumbo a Miami donde tendrá que hacer una cuarentena de nueve días, y luego podrá ir a California "donde continuará con su entrenamiento para la competencia que la tiene como una de sus protagonistas con altas chances de quedar en el podio", finalizó la DGA. (Télam)