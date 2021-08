El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo hoy que el país "está viviendo una recuperación económica sólida", y catalogó como "insólito" que Juntos por el Cambio (JxC) discuta las "responsabilidades de un proceso de endeudamiento que la Argentina tuvo entre 2016 y 2019 que tanto daño le hizo".

"Hoy Argentina está viviendo una recuperación económica sólida. Crece la actividad económica, la producción, el empleo registrado, la inversiones. Se está construyendo cada una de las condiciones que se necesitamos para tener una Argentina que genera trabajo, que le agrega valor a la producción y de cada vez mayor estabilidad", destacó Guzmán durante un acto en Mendoza junto con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT).

Para el ministro, este proceso no fue una "casualidad", sino que "es el resultado de políticas públicas concretas que se han venido implementando desde que iniciamos el gobierno, y que fuimos adaptando sobre la base de principios que cuide a la Argentina en lo que fue un momento excepcional y muy complejo que fue el golpe de la pandemia".

"Esto nos hizo pasar de una profunda crisis económica producto de las políticas que adoptó el Gobierno de JxC a una doble crisis: la del JxC más la pandemia, y hoy la Argentina está saliendo adelante", remarcó.

El titular de la cartera económica calificó como "insólita" la discusión que propone JxC respecto de las "responsabilidades de un proceso de endeudamiento que la Argentina tuvo entre 2016 y 2019 que tanto daño le hizo a nuestro país, y que tanto hipoteca las posibilidades del país hacia adelante que nosotros estamos logrando resolver".

"Es cuestión de ir a los números: la deuda en dólares en ese período creció US$ 100.000 millones, una cantidad realmente enorme" en cuestiones de infraestructura, educación y salud entre otros puntos, pero Guzmán afirmó que ese dinero no tuvo ese destino y que, al contrario, "en tres de los cuatro años que gobernaron el producto cayó y el desempleo, la pobreza y la inflación aumentaron".

Por el contrario, el funcionario resaltó que durante su gestión el endeudamiento del país en dólares con acreedores externos fue "cero", y que "lo que se hizo el año pasado, sobre la base de la convicción de defender los intereses de los argentinos, fue dar las luchas que había que dar en el plano internacional para lograr redefinir los compromisos insostenibles que JxC había tomado, y lograr darle el alivio que la Argentina necesitaba reduciendo la carga en US$ 35.000 millones en un periodo de 10 años".

Por último, Guzmán hizo mención a la inasistencia por parte de dicho partido opositor a su exposición en el Congreso respecto al seguimiento de la deuda externa, donde comentó la utilización por parte del gobierno de Mauricio Macri de los US$ 45.000 millones prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Se utilizaron US$ 21.000 millones para pagar deuda insostenible a acreedores extranjeros en vez de reestructurarla como nosotros hicimos, y US$ 24.000 millones para financiar la salida de capitales. A nuestra gente no le quedó nada. Cuando dije eso, el único diputado de la oposición se levantó y se fue. Esa es la realidad", concluyó Guzmán. (Télam)