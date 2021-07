El Gobierno nacional necesita alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FM) para resolver "la situación dramática" que dejó la gestión de Mauricio Macri, afirmó hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"La razón por la cual debemos tener un acuerdo con el FMI es para resolver la situación dramática en la que dejó a la Argentina el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC). Porque Argentina hoy no tiene la capacidad de pagar US$ 45.000 millones en tres años. No hay forma de hacerlo", enfatizó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista con el diario El Cronista.

"De modo que si no tuviésemos un acuerdo, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante. Y lo que estamos haciendo es evitar que esa situación en la cual nos dejó Juntos por el Cambio, efectivamente ocurra", completó Guzmán.

Recordó que "entre el año 2018 y 2019, la administración de JxC acordó un préstamo récord" que "se utilizó en financiar salidas de capitales. La Argentina se empobreció debido a ese acuerdo con el FMI y por otro lado, por pagar deuda a acreedores privados que ya estaba en situación de insostenibilidad".

Dijo que "si la Argentina no le debiese al FMI u$S 45.000 millones no tendría ningún problema de balanza de pagos, porque la deuda con los acreedores privados ya ha sido reestructurada". (Télam)