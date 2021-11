El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que "el rol de los bancos públicos de desarrollo será fundamental en la reorientación de las finanzas globales hacia la economía sustentable".

Guzmán participó en el encuentro "Finanzas para el desarrollo sostenible: una nueva arquitectura económica internacional", organizado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide), en el que se debatió el rol de las finanzas en la pospandemia.

En este marco, el ministro destacó la importancia de contar con una arquitectura financiera internacional para el desarrollo sustentable que brinde condiciones de financiamiento apropiadas para financiar los proyectos que les permiten a los países alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible.

En ese sentido, abogó para que los países que están agobiados por cargas de deudas insostenibles cuenten con las condiciones para poder reestructurar esas deudas y así darles espacio a los Estados para políticas públicas en pos del desarrollo".

Asimismo, el ministro señaló que Argentina ha estado construyendo dentro del seno del multilateralismo, junto a otros países, "condiciones para una mejor arquitectura tributaria internacional, que es la base del financiamiento de los Estados-Nación".

En esta línea, Guzmán resaltó la llamada 'solución global' para abordar la elusión impositiva por parte de las corporaciones multinacionales, que se beneficiaron de las innovaciones, investigaciones y desarrollos financiados por el Estado.

Sin embargo, aclaró que "hay un camino muy importante por seguir y esto se va a discutir en 2022, buscando que esta solución global se constituya sobre la base de detalles que impliquen una mejora de la recaudación, no solamente para los países desarrollados, sino para los países que están en un estado menos avanzado del desarrollo".

En otro tramo de su exposición, el titular de Economía hizo hincapié en la importancia de apuntar hacia un sistema productivo sustentable, al asegurar que "esta no es solamente una cuestión del desarrollo sino también una cuestión de estabilidad macroeconómica o de la balanza de pagos".

De esta manera, Guzmán explicó que "el mundo va a estar penalizando, como debe ser, la producción de aquello que no es sustentable, porque no se puede sostener en el tiempo el modo de producción que ha tenido el mundo en las últimas décadas", y que "los países que no adaptan sus estructuras productivas en ese mundo que va a estar penalizando la contaminación van a tener problemas para competir a nivel global".

Por este motivo, el ministro aclaró que debido a que el sector privado "no internaliza las externalidades positivas asociadas a las transformaciones productivas para un mundo sustentable", es necesario "más participación del financiamiento por parte de los Estados".

"Lo que es fundamental en lo inmediato es que los bancos multilaterales de desarrollo adapten sus líneas de crédito de forma de poder proveer condiciones más simétricas de financiamiento entre países que sí tienen condiciones de financiamiento para las reformas, que son los países avanzados, y otros que no las tienen, que son los menos avanzados, y son quienes necesitan un rol más activo por parte de los bancos multilaterales de desarrollo", concluyó el titular del Palacio de Hacienda. (Télam)