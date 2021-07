El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó hoy que "este Gobierno, y en este contexto de pandemia, no solamente está vacunando sino que sigue haciendo obras", al presentar los trabajos que se realizan en el paso bajo nivel en la localidad bonaerense de Los Polvorines.

Con el objetivo de seguir desarrollando el Plan de Modernización de Transporte Ferroviario de Pasajeros, Guerrera -junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y vía videoconferencia el gobernador Axel Kicillof- presentó las obras.

El Ministerio de Transporte, a través de Trenes Argentinos Infraestructura, construye un paso bajo nivel en la calle Simón de Iriondo, que pasará a ser avenida, atravesando el predio del ex Batallón en Los Polvorines, que beneficiará a conductores y peatones.

En este sentido, Guerrera expresó: "Este túnel, como otros diez que están en ejecución y que van a sumar 26 en esta primera etapa, es este Gobierno y en este contexto de la pandemia que no solamente está vacunando, no solamente ha equipado a los hospitales públicos, no solo ha reforzado todo el sistema sanitario de la Argentina sino que sigue haciendo obras”.

Además, remarcó que: “En ese contexto, se lanza a través del Ministerio de Transporte, con la conducción de nuestro querido Mario Meoni, un Plan de Modernización del Transporte que mira todo el sistema logístico de la Argentina de manera integral, pensando en los nodos logísticos, en el transporte de carga de trenes y el automotor de cargas; en los trenes del conurbano y del AMBA".

En tanto, Massa aseguró que "la provincia está en marcha; es importante entender que el Presidente privilegió la inversión de capital, porque privilegió la inversión en agua potable y cloacas, trenes -estamos terminando 7 estaciones que se prometieron hace 5 años-, en el transporte, la obra pública”.

Por su parte, Kicillof enfatizó que "Vidal endeudó como nunca la provincia, y eso no se reflejó en obras ni cloacas ni asfaltos. Si se hubieran usado esos dólares para lo que se necesitaba, otra hubiera sido la situación, por eso esta obra es una alegría y satisfacción enorme".

En tanto, Nardini sostuvo que "después de 16 meses de una pandemia que desordenó la vida de todos, estamos llevando adelante una obra sin precedentes que nos aporta fluidez, calidad y crecimiento, utilizando la política como herramienta de transformación social para cambiar la vida cotidiana de la gente". (Télam)