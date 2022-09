El Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, señaló hoy que "por encima de las diferencias políticas y las opiniones propias, lo que hoy está en juego en Argentina es la democracia", y ante ese riesgo como sociedad "el silencio y la pasividad son cómplices de la violencia".

“Acabamos de vivir uno de los peores episodios en la historia de nuestra Nación que, indefectiblemente, nos remite a las épocas más oscuras y nefastas. En este contexto, el silencio y la pasividad son cómplices de la violencia", afirmó el ministro.

Tras participar esta tarde del acto en Plaza de Mayo, Guerrera dijo: "Ayer intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner y el destino quiso que la bala no saliera. Pero a esa pistola no la cargó una persona particular, sino los discursos y las adjetivaciones del odio que constantemente algunos medios y parte de la oposición han diseminado en nuestro país".

"Es tiempo de reflexionar, de parar la pelota, donde los partidos y la dirigencia en su totalidad, como representantes de cualquier idea que se plasme en la sociedad, debe asumir responsabilidades y estar a la altura de las gravísimas circunstancias acontecidas", agregó. (Télam)