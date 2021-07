El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, deslizó hoy la posibilidad de tomar medidas económicas "unilaterales" que contemplan la reducción de un 10% del arancel externo común dentro del Mercosur y pidió que la Argentina no obstaculice una decisión de ese tipo.

"Me gustaría hacerlo unilateralmente mañana, esta semana, pero tenemos acuerdos, no podemos dejar que el Mercosur se transforme en un factor de atraso. Argentina está en un camino que no apreciamos, el camino de Venezuela", dijo Guedes en referencia a la propuesta brasileña de reducir el arancel externo común del bloque.

"Por eso no les pedimos que lo hagan, les pedimos que nos dejen hacer y después se sumarán", insistió el titular de la cartera económica brasileña.

Guedes ratificó que la intención del gobierno del presidente Jair Bolsonaro en este semestre -en el que Brasil detenta la presidencia pro tempore del bloque- es avanzar con la propuesta de reducir un 10 % el AEC pese a la resistencia de Argentina.

El gobierno de Alberto Fernández presentó en abril a sus socios regionales una alternativa para continuar protegiendo a los productos con valor agregado, que contempla una reducción del 10% al 75% de las posiciones arancelarias, excluyendo los productos manufacturados.

La propuesta argentina no resulta suficiente para los gobiernos de Bolsonaro y del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quienes plantean una reducción del 10% inmediata y generalizada y otro 10% a comienzos de 2022.

Estas posiciones encontradas se pusieron nuevamente de manifiesto en la Cumbre de Jefes de Estado que se realizó la semana pasada, en la que la Argentina le entregó a Brasil la presidencia pro témpore.

"No queremos que ellos (en referencia a la Argentina) lo hagan, sino que queremos que ellos nos dejen hacer" dijo Guedes en diálogo con el diario Valor, tras lo cual subrayó que "básicamente el Mercosur es Brasil y Argentina".

"Argentina se opone, Uruguay nos apoya y Paraguay se hace la que no se posiciona", disparó el economista liberal, famoso por reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet y el modelo chileno de jubilaciones privadas.

Guedes afirmó que "en este semestre Brasil tiene que asumir el liderazgo", para luego agregar que "seremos comprensivos y generosos. No se puede frenar el ritmo de modernización".

Guedes, tras decir que la propuesta hacia la Argentina es "generosa", señaló que "ellos están con problemas, la política económica no parece dar buenos resultados, no logran pagarle al FMI, están con problemas que nosotros conocemos mucho y ahí nuestra solidaridad con ellos porque así es difícil bajar tarifas".

"Por eso no les pedimos que lo hagan, les pedimos que nos dejen hacer y después se sumarán", insistió el titular de la cartera económica brasileña. (Télam)