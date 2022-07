El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel advirtió que la economía argentina atraviesa un momento "grave y complicado", por lo cual reclamó un acuerdo político entre oficialistas y opositores para "definir un rumbo de país".

"La Argentina no tiene una dirección, no sabemos hacia dónde vamos. Se están corrigiendo problemas de corto plazo uno tras otro y ya parece que ni siquiera se pueden corregir, por lo cual estamos yendo hacia no sabemos donde de una manera turbulenta y sin organización", alertó.

Según Grobocopatel, frente a este panorama "hay que parar la pelota, hacer un acuerdo político y definir un rumbo. Pero es tan urgente lo que hay que hacer, se va quemando la capacidad de la política. Y hoy tenemos una política que se ha desnaturalizado en los últimos tiempos".

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el empresario aseguró que "si hay que hacer esfuerzos de corto plazo y se marca un rumbo, uno los podría hacer.

Pero acá hay un sálvese quien pueda muy salvaje, brutal". A su criterio, la economía "necesita transformaciones, eso es inevitable. El tema es que el costo de esas transformaciones va a ser cada vez mayor, porque partimos siempre de más abajo.

Esa es una responsabilidad de la política desde hace más de 20 años". Por otra parte, Grobocopatel consideró necesario que el país cuente con una ley de semillas para aumentar la productividad agropecuaria. "No hay una ley de semillas y eso ha impedido que se desarrolle esta extraordinaria industria.

Es que al aumentar la calidad de la genética que utilizamos en el campo, aumentaría la productividad

El productor es aliado de la industria semillera", enfatizó.