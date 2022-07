La soja y el trigo abrieron la semana con nuevas pérdidas en el mercado de Chicago, donde el poroto retrocedía US$ 18, el maíz casi US$ 14 y el aceite de soja US$ 74,5.

El contrato de julio de la oleaginosa bajaba 3,07% (US$ 18,37) hasta los US$ 579,08 la tonelada, a la vez que el de agosto perdía 3,51% (US$ 19,47) para ubicarse en US$ 535,26 la tonelada.

Del mismo modo, la cotización del aceite se derrumbaba 4,95% (US$ 70,33) hasta los US$ 1.350,09 la tonelada, mientras que la harina retrocedía 1,54% (US$ 7,83) a US$ 498,90 la tonelada.

Por su parte, el trigo continuaba con su tendencia bajista y perdía 0,42% (US$ 1,29) para finalizar la jornada a US$ 304,15 la tonelada.

Por último, el contrato más cercano de maíz caía 2,98% (US$ 8,86) para cerrar a US$ 288,18 la tonelada.

De esta forma, los commodities agrícolas extendieron la fuerte tendencia negativa del viernes, cuando el trigo alcanzó valores previos a la invasión de Rusia en Ucrania.

Según el análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, “los futuros de soja operan a la baja porque los precios se ven presionados ante el buen pronóstico del clima para la cosecha de Estados Unidos, sumado a las preocupaciones sobre la demanda del principal importador mundial, China”.

Además, indicó que “los contratos de trigo se negocian en terreno negativo producto de ciertas señales de que podrían reactivarse los envíos de granos desde la región del Mar Negro”.

En el caso del maíz, señaló que “cotiza con saldo dispar ajustando bajas en la mayoría de sus posiciones, luego de que las precipitaciones del fin de semana mejoraran las perspectivas de rendimiento de la cosecha en el Medio Oeste estadounidense”. (Télam)