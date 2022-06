Los principales granos cerraron hoy con ganancias en el mercado de Chicago, en medio de rumores de compras chinas en el caso de la soja, y por el recrudecimiento del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia en el maíz y el trigo que, puntualmente, ajustó con un fuerte incremento de más del 5%.

El contrato de julio de la oleaginosa avanzó 0,08% (US$ 0,55) hasta los US$ 624,37 la tonelada, mientras que la posición agosto subió 0,12% (US$ 0,73) para concluir la jornada a US$ 601,04 la tonelada.

Los precios finalizaron con ganancias "en medio de rumores de compras chinas, pero sin confirmaciones oficiales de dichas operaciones", indicó la corredora Granar.

Además, "la fortaleza relativa del real frente al dólar continúa siendo un factor positivo para la soja estadounidense, dado que ese estado de las monedas resta competitividad a las exportaciones de Brasil. El avance de la siembra sobre el Medio Oeste (de EEUU) limitó la chance de alzas mayores", agregó la consultora.

MIRÁ TAMBIÉN Cepal advierte que la guerra en Ucrania afectará el crecimiento de la economía global y regional

En tanto, los subproductos de la soja cerraron con altibajos, al presentar mermas en sus contratos más próximos y subas en el resto de las posiciones.

De esta forma, el contrato de harina de soja de julio marcó un retroceso del 0,19% (US$ 0,88) hasta los US$ 448,74 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,8 % (US$ 14,55) para culminar a US$ 1.789,90 la tonelada.

Por su parte, el trigo terminó con una fuerte mejora del 5,09% (US$ 19,47) a US$ 401,61 la tonelada, ante el recrudecimiento de los combates en Ucrania con ataques sobre Kiev y sobre la ciudad de Mikolaiv.

En este sentido, el presidente ucraniano advirtió que el volumen de granos que su país no puede exportar debido al bloqueo ruso podría al menos triplicarse para el otoño.

De esta forma, la cotización del grano se recuperó parcialmente de la caída en torno al 10% que registró la semana pasada.

Por último, el maíz ganó 2,13% (US$ 6,10) y se ubicó en US$ 292,31 la tonelada, en simpatía con las mejoras del trigo y por el agravamiento de los enfrentamientos en Ucrania, que alejan otra vez la chance de que se logre acordar la salida de los granos retenidos desde el inicio de la guerra, precisó Granar. (Télam)