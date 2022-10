Empresarios argentinos que participarán de la mega muestra mundial de la alimentación SIAL París, que se realizará desde el 15 de octubre en la capital francesa, manifestaron su gran expectativa por el evento, a pesar de la incertidumbre que plantea el escenario internacional.

Esta feria, "la primera sin restricciones y siguiendo China con una posición tan férrea al respecto, va a ser la gran cita mundial", afirmó Daniel Urcía, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).

"Se está haciendo un gran esfuerzo porque el mercado europeo sigue siendo el de más alto valor para la Argentina", aseguró.

Por su parte, Mario Ravettino, consejero del Ipcva y presidente del consorcio ABC, dijo que "la industria frigorífica exportadora argentina tiene grandes expectativas porque va a ser la primera oportunidad en que los empresarios y los clientes van a reencontrarse y reencausar el dialogo personal para la concreción de negocios".

"La Argentina va con una presencia masiva de la industria, lo que realza la participación en la feria, la hace más importante y esperamos poder cumplir con los objetivos propuestos", agregó.

Carlos Riusech, del Frigorífico Gorina, comentó que la feria generó "una expectativa positiva muy significativa: es la primera feria que vamos a tener sin restricciones desde la pandemia y eso la vuelve como un nuevo inicio; el contacto persona a persona con nuestros clientes es muy importante y nunca nada reemplaza el contacto personal".

No obstante, ante el panorama internacional, Riusech manifestó cierta cautela dada "la situación macroeconómica del mundo y todo el tema de la inflación, la pérdida del poder de compra, el costo de la energía, las tasas de interés y todo ese combo que se ha generado; hay un clima de mayor desazón a nivel mundial".

En tanto, Mariano Grimaldi, del Frigorífico Logros, aseveró que "después de la pandemia, va a ser una feria muy importante para el país, para la región, para la industria exportadora y vamos a ponernos al día con las novedades del mundo de la carne y de la industria".

"También para posicionarnos dentro de lo que está pasando en el resto del mundo y los distintos mercados, con tantos cambios económicos y políticos que están sucediendo y han sucedido en los últimos dos o tres años", agregó Hugo Borrell (H), del Frigorífico ArreBeef.

Gustavo Valsangiácomo, presidente de Unión de la Industria Cárnica (Unica) y consejero del Ipcva, aseguró que hay "una expectativa muy fuerte para poder intercambiar nuevas modalidades de negocios, hacer una evaluación del presente y el futuro".

"No obstante, no es un momento muy favorable desde lo comercial por la baja importante en China, nuestro principal comprador, y el fortalecimiento del dólar por la guerra. Eso puede motivar que los precios no sean los que se estaban esperando para estas semanas", alertó.

Más allá de las incertidumbres planteadas, para Antonio D'Angelo, del frigorífico Recreo, "la feria llega en el momento justo porque después de dos años la necesitan los exportadores y los importadores, y también porque se ha deprimido el mercado chino, así que bienvenido sea nuevamente este punto de encuentro". (Télam)