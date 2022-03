Los mayores grupos empresarios del país nucleados en el Grupo de los 6 (G6) y representantes de las pequeñas y medianas empresas (pymes) rechazaron hoy la opción de que la Argentina caiga en una cesación de pagos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que derivaría en mayores niveles de pobreza, inflación y estancamiento, y plantearon en el Congreso su respaldo a la aprobación del Memorando de Entendimiento con el organismo multilateral.

Así lo hicieron en el encuentro desarrollado esta tarde en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde también expresaron su opinión durante la jornada gobernadores y representantes sindicales, como continuidad del debate por el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el FMI para reestructurar la deuda por US$ 44.500 millones.

En el bloque dedicado al sector empresarial, se presentó la mayoría de los presidentes de las entidades que conforman el G6: Carlos Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio; Javier Bolsico de la Asociación de Bancos Argentinos; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina.

Se trata de las entidades que nuclean a las empresas más grandes del país y que tuvieron en los últimos dos años, mayormente, posiciones críticas a la actual gestión de gobierno, en particular a las medidas de política económica, pero que en esta oportunidad apoyaron en bloque el acuerdo para refinanciar la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri en 2018.

Así, con sus matices, reclamos y propuestas, los integrantes del foro empresarial expresaron que el rechazo del Congreso nacional al acuerdo con el FMI propuesto por el Gobierno nacional llevará a una cesación de pagos que agravará las condiciones sociales del país, aumentando el elevado nivel de pobreza, inflación y estancamiento.

"Estamos absolutamente de acuerdo y apoyamos firmemente" el memorando, aseveró Weiss en su presentación en al Comisión al advertir que para la entidad que conduce "las consecuencias macroeconómicas y sociales que significaría entrar en default serían dramáticas, con consecuencias enormes en lo social y enormes distorsiones económicas, aun más profundas a las que se están viviendo en estos momentos".

El titular de la Sociedad Rural, se manifestó "convencido desde la entidad y desde el campo que mucho peor sería un escenario de un default", y entendió que un acuerdo debería permitir a la Argentina "aprovechar la postergación de los desembolsos hasta 2026 para instrumentar un mecanismo que permita mayor desarrollo económico en base a la inversión y el empleo".

Por su parte, Grinman aseveró que "acordar con el FMI es imprescindible, lo ideal es que pueda salir por unanimidad en este Congreso o por una amplia mayoría", al entender que "si bien el acuerdo no es la solución a los problemas de la Argentina, no acordar va a ser muchísimo mas gravoso especialmente para los que menos tienen".

Bolsico, a su turno, afirmó que para Adeba "en las circunstancias actuales, Argentina no puede pagar la deuda con el Fondo y pone al país en una situación binaria, o acuerda una refinanciación o va a un default", por lo que manifestó: "No identifico una sola ventaja de no refinanciar y hace que esta decisión que tiene que tomar el Congreso no tenga dilema. Por el contrario tendremos la oportunidad de abordar y solucionar los problemas".

El titular de la Bolsa de Comercio también se expresó "absolutamente de acuerdo" con la aprobación del memorando pero advirtió que "es imprescindible que el Gobierno presente un plan económico que no solo contemple la disminución del déficit fiscal, sino que incentive a la inversión privada para que sea el motor de la generación de empleo de calidad".

Para cerrar la participación de los miembros del G6, Funes de Rioja sostuvo la necesidad de "resolver el problema de la deuda, porque no se puede caer en default", pero a la vez es necesaria "una mirada de largo plazo, previsibilidad de inversión y no cambiar las reglas cada dos años", completó el titular de la UIA al abogar por "una concertación política social y económica, en la que nadie discute el rol del sector publico, pero hay un rol del sector privado especifico que hace al crecimiento del país".

La jornada continuó con las exposiciones de representantes de las pequeñas y medianas empresas como Alfredo González de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; Leo Bilansky, de la Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; Julián Moreno de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios; Marcelo Fernández de la Confederación General Empresaria, y Daniel Rosato de Industriales Pymes Argentinos, entre otros

Luego de la exposición de los integrantes del Grupo de los 6 abrió la instancia de los directivos pymes el titular de la CAME, quien señaló que "la cesación de pago no es una opción" y que "el acuerdo debe considerarse una oportunidad para despejar dudas sobre el horizonte macro y reorientar los esfuerzos en la consolidación del mercado interno", pero advirtió: "Las pymes no fugamos capitales, todas reinvierten el 100% de sus utilidades en sus pueblos y ciudades y generando dignidad que es el trabajo".

A su turno, Bilansky confrontó con los directivos del G6 que le antecedieron en la reunión al diferenciar a las pymes de aquellas entidades que "entregaron un vergonzante cheque en blanco" para la toma de la deuda durante la gestión de Mauricio Macri y que afirmó son "instituciones que debieran ser investigadas ante la fenomenal fuga de divisas surgida en esa coyuntura" por lo que proclamó que "debe investigarse esta deuda espuria e ilegítima, con el compromiso de toda la dirigencia política, empresarial, sindical y social que para esclarecer este verdadero saqueo y juzgar a sus responsables para un verdadero nunca mas económico". (Télam)