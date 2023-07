El presidente de YPF, Pablo González, afirmó hoy el ex presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, "no tienen forma de explicar por qué" durante su gestión no hicieron el gasdoducto que el Gobierno acaba de inaugurar para llevar el gas del yacimiento neuquino de Vaca Muerta al centro del país.

"Ni Macri ni Aranguren tienen forma de explicar por qué no se hizo", sostuvo González, quien indicó a la radio Futurock: "todos sabíamos que había que hacer un gasoducto. No se explica por qué el mejor equipo de los últimos 50 años no lo hizo. Hubieran guardado US$ 3.000 de los US$ 44.000 millones que pidieron" al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El titular de YPF se mostró confiado en "tener la misma efectividad que Enarsa y que en dos años y medio ya se pueda llenar el primer barco gas de Vaca Muerta".

"En el pico de producción, nuestro país va a exportar unos 460 barcos por año, y va a exportar algo así como lo que exporta el campo, entre US$ 17.000 y US$ 20.000 millones", afirmó González.

Asimismo destacó que "YPF es un motor de crecimiento de la Argentina", y recordó que cuando se nacionalizó la petrolera que estaba en manos de la española Repsol, "era senador de la Nación".

"Estaba de acuerdo y ahora entiendo aún mejor la decisión que tomó Cristina Kirchner", señaló el funcionario, quien afirmó que "se recuperó un recurso que nos permite salir de una situación crítica en el ingreso de divisas".

Asimismo, cuestionó que "cuando terminó el gobierno de Macri se cayó la producción de petróleo crudo", y precisó que "la inversión en 2015 fue de US$ 6.600 millones pero luego cayó y hoy tenemos el mayor nivel de inversión en los últimos 5 años". (Télam)