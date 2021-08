El precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan destacó hoy el acuerdo logrado por el Gobierno bonaerense sobre la adhesión para canjear el 98% de la deuda en moneda extranjera, señaló que se trata de un "alivio enorme" y dijo que "Cambiemos o Juntos siempre se va a poner de lado de los acreedores".

Al referirse al acuerdo por la deuda anunciado ayer por Axel Kicillof, el exministro de Salud bonaerense afirmó que "Cambiemos o Juntos siempre se va a poner de lado de los acreedores. Fue una decisión del gobernador no pagar hasta que hubiera condiciones aceptables".

Apuntó que "si hubieran estado (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri otro período, seguiríamos con ajustes feroces sobre salarios, inversión y obra pública" para pagar esa deuda. "Si siguieran gobernando seguiríamos con ajuste"​, agregó.

Para Gollan, el anuncio sobre el canje de la deuda fue "el hecho político y económico", y lo consideró un "acuerdo extraordinario con una deuda que dejó Vidal".

"Es un alivio enorme, significa que vamos a poder recuperar salario de los trabajadores, dando más créditos a las empresas, seguir abriendo hospitales, seguir mejorando escuelas; eso hay que explicar, no es algo que se arregló y no tiene impacto en la vida de la gente", dijo.

Por eso, para el exministro la oposición no se refiere al tema ya que si se quiere "debatir en serio choca con una realidad que los argentinos vivimos hace muy poquito".

Comentó que la provincia venía quebrada y que "entre el gobierno nacional y el provincial se logró una sustentabilidad para invertir".

"Esta deuda no se estaba pagando por una decisión política, había que poner el presupuesto para pagar deuda, entonces se tomó la decisión de no pagar y esos recursos, el dinero que no se pagó durante ese año y medio, permitió dotar, entre otras cosas, al sistema de salud", aseveró.

Repasó que "se llevaron 880 camas de terapia intensiva a 1.200 más todo lo demás, sostener operativos y eso permitió sostener planes para sostener la situación social". (Télam)