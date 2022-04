El Gobierno hará "todo lo necesario" y ejercerá "todo el poder de Policía" para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de precios, aseguró hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

En su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Rosada, Cerruti también indicó que el Poder Ejecutivo "no quiere enviar un proyecto" que grave la renta inesperada sin que haya "una conversación previa" en el Congreso para arribar a un consenso con la oposición, y así evitar "el hecho de enviarlo y que termine sin salir".

Asimismo, indicó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Estados Unidos "llevando adelante una cantidad de conversaciones" con autoridades y funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó el cumplimiento de los objetivos fiscales pactadas con el organismo para el primer trimestre, y en cuanto a la eventualidad de una modificación de las metas de próximos períodos dijo que "todos los temas se están conversando".

En cuanto al riesgo de que los bonos otorgados a jubilados, monotributistas, personal doméstico y trabajadores informales sea licuado por la inflación, Cerruti recomendó "tener paciencia", ya que esa asistencia "comenzará a implementarse mañana".

"Hay que ser más rigurosos y ejercer todo el poder de policía para que se cumplan los programas de Precios Cuidados y de comercios de cercanía, la Secretaría de Comercio (Interior) está trabajando en este tema", puntualizó la portavoz, quien debió modificar el día de su contacto con el periodismo porque ayer se trasladó a Vaca Muerta para participar del acto de lanzamiento del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Cerruti hizo referencia al tema ante una consulta sobre la queja de algunos comerciantes por el faltante de productos que forman parte de los acuerdos de precios.

Al respecto, cuestionó a "aquellos (empresarios) que se comprometieron y después no mandan los productos a las góndolas" y reiteró que desde el Gobierno nacional, en consonancia con provincias y municipios, "vamos a hacer todo lo necesario para que se cumpla con el acuerdo".

Por otra parte, defendió la iniciativa presentada por Guzmán de cobrar un tributo a la Renta Inesperada, pero aclaró el tema será "puesto en debate" ya que "no queremos enviar un proyecto al Congreso sin una conversación previa, por el hecho de enviarlo y que termine sin salir".

"Se van a llevar las conversaciones previas al efecto y el proyecto ya está siendo trabajado por los equipos de Economía", señaló.

Al fundamentar el impulso de esa iniciativa, Cerruti expresó que, así como la pandemia de coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania "produjo que algunos sectores crecieran mucho" y de esa manera "se incrementaron los niveles de desigualdad en el mundo".

En ese sentido, señaló a "un grupo muy pequeño que tiene la posibilidad de hacer dinero del dinero o por la suba de los precios internacionales" de determinados bienes.

"Eso hace que tengan ganancias inesperadas, que tienen que ver con este momento particular y no con lo que invirtieron", destacó, al tiempo que remarcó que "en esta situación excepcional es necesario que esas ganancias sean distribuidas para que no se incremente la brecha de desigualdad".

Ante el incremento de los costos de las canastas básicas alimentaria y total que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y el riesgo de que el bono recientemente anunciado no sea suficiente, la portavoz remarcó que "nunca las medidas alcanzan", pero a su vez subrayó "el salario registrado del sector privado está yendo a la par de la inflación", además de resaltar la importancia de la reapertura de las negociaciones paritarias.

"El problema es con los trabajadores informales, por eso este bono", advirtió. (Télam)