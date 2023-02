El Gobierno estableció para este año el pago de aportes al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$ 40,15 millones, a través del decreto 62/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El BCIE es una institución financiera multilateral de desarrollo, con carácter internacional, creada en el año 1960 y de la cual la Argentina forma parte desde 1995.

En el Presupuesto 2021, se aprobó la suscripción de hasta 16.080 acciones serie B de la institución, equivalentes a US$ 160,8 millones, de los cuales el 75% corresponde a capital exigible, es decir US$ 120,6 millones, y un 25% a capital pagadero, US$ 40,2 millones.

Esto fue en el marco de la implementación del octavo incremento de capital del BCIE.

Asimismo se estableció que el pago se realizaría en ocho cuotas anuales de US$ 5 millones a partir de 2021.

Al respecto, ya se cancelaron dos cuotas, correspondientes a 2021 y 2022.

Por otra parte, en el Presupuesto para este año, se aprobó la suscripción de 4000 acciones serie B por US$ 40 millones, de los cuales el capital exigible equivalente a 75% es de US$ 30 millones, y el capital pagadero, equivalente a 25%, de US$ 10 millones.

También en este caso se estableció que el pago se realizaría en ocho cuotas anuales, pero de US$ 1,25 millones. a partir de este año.

Por lo tanto, los pagos en 2023 debían alcanzar los US$ 6,25 millones, pero terminarán totalizando los US$ 40,15 millones a partir de la decisión tomada por decreto.

El Gobierno explicó que “el adelanto de los pagos pendientes en 2023 y el pago de las acciones adicionales de la serie B se realiza a fin de incrementar la participación dentro del capital accionario del organismo en el mismo año”, y subrayó que esto “impactará directa y positivamente en el volumen de aprobaciones y desembolsos al país, y fortalecerá la liquidez del Tesoro Nacional mediante el otorgamiento de recursos de libre disponibilidad”. (Télam)