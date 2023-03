El ministro de Transporte, Diego Giuliano, sostuvo hoy que el sector “requiere una política, no obras que se hacen desparramadas y sin conectividad”, y remarcó que desde su cartera viene trabajando en mejorar “el desarrollo económico regional”.

“El transporte requiere una política, no pueden ser obras que se hacen desparramadas y sin conectividad, y lo que hemos trabajado nosotros es una política que también trabaja con el desarrollo económico regional”, puntualizó Giuliano.

MIRÁ TAMBIÉN Las exportaciones mineras en febrero crecieron un 7% interanual

Sostuvo que en la actualidad “tenemos 15 tramos de pasajeros nuevos recuperados, y en cada uno de esos ramales seguimos invirtiendo para seguir recuperando velocidad y tiempo”.

“Tuvimos una generación entera que no vivió la perfección del tren, donde el tren era un juguete. Hoy hay más de 300.000 pasajeros nuevos en Argentina, con un gran sentido de fomento, con una inversión del Estado muy grande, para volver a abrazar el sistema ferroviario”, destacó el ministro.

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York abren con mayoría de subas

Giuliano participará mañana de la marcha blanca que devuelve el tren a Palmira, Mendoza, y encabezará un acto en la estación.

Con la extensión de la línea San Martín de larga distancia hasta la estación Palmira, serán 55 las localidades reconectadas en el país a través de la reactivación del tren de pasajeros.

Tren Rosario-BsAs

Al respecto, Giuliano manifestó a radio MDZ que han trabajado “durante toda la gestión en la reconexión ferroviaria en todo el país, lo que significa un esfuerzo muy grande, con grandes inversiones, porque significa resolver cuestiones estructurales que habían sido prácticamente abandonadas”.

“Trabajamos muchos en los trenes de cercanía, los de proximidad, los que unen las metrópolis. Y estamos inaugurando el noveno tren metropolitano en el interior del país, más allá de los ocho históricos que tienen CABA y el AMBA”, agregó el funcionario.

Señaló que “estos son servicios que tienen que requerir de la continuidad de la política pública”.

“La política ferroviaria no puede ser un electrocardiograma que un día sube y otro día baja. No debe estar sujeta al humor o a la percepción de un gobierno o de un funcionario, porque requiere de una inversión constante. Como sociedad, hemos visto como se desmoronaba la política ferroviaria, pero no solamente en la década del ‘90, también en 2017, cuando se decidió que la inversión ferroviaria no era prioridad”, subrayó el ministro.

Respecto a las políticas multimodales que impulsa el Ministerio, recalcó que “hay un análisis muy evolucionado en el transporte, en el sentido en que cada uno en su escala es competitivo”, y precisó que “un tren es competitivo en más de 2.000 kilómetros, el camión en más de 200, y se complementan fuertemente”.

En continuidad con la reconexión ferroviaria en todo el país, el tren a Mendoza va a llegar después de 30 años.

La extensión del servicio de pasajeros de la línea San Martín que conectará Buenos Aires con Mendoza, pasando por Córdoba y San Luis, incluyó el mejoramiento integral a lo largo de los casi 400 kilómetros que separan la localidad Justo Daract y la estación Palmira.

Para el viaje desde Retiro (Buenos Aires) hasta Palmira (Mendoza), se estiman entre 450 y 500 pasajeros por tren, contemplando los ascensos y descensos.

Una vez establecido el nuevo cronograma de servicios, la línea San Martín tendrá 22 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O´Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, Gral. Levalle, Vicuña Mackenna, Justo Daract, Beazley, La Paz y Libertador General San Martín, informaron desde el Ministerio de Transporte.

De esta manera, serán 15 los tramos y servicios ferroviarios de pasajeros reactivados en todo el país, beneficiando a más de 300.000 pasajeros y pasajeras mensuales y reconectando 55 localidades argentinas. (Télam)