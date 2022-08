El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, destacó el crecimiento real de los recursos tributarios, en una tendencia que se inscribe en la política de "trabajar sobre la estructura de progresividad" y una mejora en las tareas de fiscalización.

En declaraciones a Télam, Girard también advirtió sobre las "dos velocidades" en la mejora de la cobrabilidad de los impuestos patrimoniales, así como el "cuidado para no frenar la reactivación económica" en el abordaje del aumento en la morosidad de los micro y pequeños contribuyentes.

Télam: ¿Cómo evalúa la evolución de la recaudación en la provincia?

Cristian Girard: Cerrado el mes de julio, la recaudación en la provincia de Buenos Aires mostró un crecimiento interanual en términos reales, Es una tendencia que estamos observando desde el segundo trimestre de 2021.

Obviamente la pandemia generó un impacto negativo muy fuerte sobre la recaudación con la caída de la actividad, pero ya en el segundo trimestre del año pasado la provincia empezó a generar recursos por encima de la nominalidad y el crecimiento de la economía; esa tendencia se mantiene hasta el día de hoy, aunque con algunos matices que me parece interesante resaltar.

En el 2020 encaramos un proceso de mejoras de las leyes Impositivas para trabajar sobre la estructura de progresividad de los Impuestos Patrimoniales, con el objetivo de recomponer el peso de esos impuestos en la estructura de ingresos tributarios. Eliminamos las distorsiones que surgían de las políticas de topes que había aplicado la gestión de (la ex gobernadora, María Eugenia) Vidal tras el revalúo, beneficiando con esa estructura de topes a quienes tienen patrimonio de mayor valuación y perjudicando relativamente a quienes tienen patrimonios de menor valuación. Nos dimos también una tarea en relación con la fiscalización de los metros cuadrados construidos sin declarar.

T: ¿Qué resultados hubo al respecto?

C.G.: Llevamos detectados 3,5 millones de metros cuadrados en urbanizaciones cerradas que no estaban declarados, y otros dos millones en urbanizaciones abiertas también sin declarar y que por lo tanto no estaban pagando el Impuesto Inmobiliario. Ya se ha regularizado buena parte a través de rectificaciones de declaraciones juradas ante las intimaciones de ARBA y seguimos trabajando para que no se acumulen cantidades como esas, a medida que van creciendo los desarrollos inmobiliarios que son una actividad muy dinámica.

El control, la detección y la puesta en norma de esa evasión nos permitió también ver una mejora en la recaudación de los impuestos patrimoniales. La inflación está licuando el Impuesto Patrimonial Inmobiliario, porque las leyes -sobre todo la de este año- se emitieron con la pauta inflacionaria del Presupuesto, que va a ser menor a la efectiva, con lo cual en términos reales la recaudación va a caer.

A eso hay que sumarle que todavía vemos dos velocidades en la recuperación de la cobrabilidad, que todavía no llegó a los niveles de 2019 en términos globales. Todavía es muy baja en patrimonios de valuación fiscal baja y media, y logramos que se recupere entre los patrimonios de alta valuación fiscal.

Con leyes mejores y ese comportamiento del cumplimiento, la cobrabilidad está acercándose ya a 2019, viene mejorando en términos globales, pero con este matiz, tenemos una economía claramente en dos velocidades.

T: El principal ingreso propio, en todas las provincias, proviene de Ingresos Brutos. ¿En qué situación se encuentra la provincia de Buenos Aires?

C.G.: Ingresos Brutos es un impuesto que depende de la actividad y de la nominalidad de la economía, así que viene en alza en línea con el crecimiento y la inflación, incluso algunos puntos por arriba, como producto de las acciones de fiscalización.

También en este caso hay un "mix", con las grandes y medianas empresas que explican una porción mayor de la recaudación que las pequeñas y las microempresas.

Eso también es una decisión de gestión, de administrar de otra manera los regímenes de recaudación, la creación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos y sobre todo la intensificación de los controles a partir del uso de inteligencia fiscal, los controles con cruces de información con AFIP, banco y tarjetas. El uso de instrumentos de fiscalización remota digital nos está permitiendo mejorar el cumplimiento, sobre todo en los estratos superiores.

Estamos viendo en los últimos meses un aumento en la mora en el cumplimiento de la presentación de declaraciones juradas entre los pequeños y micro contribuyentes. Esto nos indicaría que, aun con crecimiento económico, cuando uno mira la recaudación hay algunos indicios de que todavía la situación no está definitivamente encaminada. Hay algunos puntos críticos que tenemos que seguir abordando con mucho cuidado, para no frenar la reactivación económica. (Télam)