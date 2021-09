La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, emitió hoy un comunicado en el que nuevamente negó cualquier mala conducta y rechazó el informe que afirma que la funcionaria había usado su alto cargo en el Banco Mundial (BM) para manipular datos a favor de China.

"Permítanme ser clara: las conclusiones están equivocadas. No presioné a nadie para que modificara ningún informe. No hubo absolutamente ningún 'quid pro quo' relacionado con la financiación del Banco Mundial", escribió Georgieva en un comunicado citado por la Agencia AFP.

Una investigación independiente publicada la semana pasada encontró que durante su tiempo como directora ejecutiva del Banco Mundial, Georgieva estuvo entre los principales funcionarios que presionaron al personal para cambiar datos en beneficio de China, en la edición de 2018 de "Doing Business", el informe estrella del banco.

Desde entonces, el banco rechazó el informe, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó los hallazgos como "serios".

En un comunicado emitido a través de la firma estadounidense de comunicaciones estratégicas SKDK, en lugar de hacerlo a través del FMI, Georgieva, quien asumió la dirección del organismo en 2019, prometió cambios en su estilo de gestión.

"Por mucho que me haya esforzado por ser abierta e inclusiva, lamenté mucho saber que algunos miembros del personal sintieron que sus preocupaciones no fueron escuchadas. En el futuro, me aseguraré de estar aún más atenta a las opiniones del personal", escribió.

La investigación de un bufete de abogados externo encontró que Georgieva, junto con su asociado Simeon Djankov, exministro de finanzas búlgaro que creó el informe, y Jim Yong Kim, entonces presidente del banco, habría presionado al personal para cambiar el cálculo de la clasificación de China y así evitar el malestar de Beijing.

El hostigamiento se habría producido mientras el liderazgo del BM estaba en negociaciones con Beijing sobre el aumento del capital crediticio del banco. (Télam)

