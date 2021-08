La generadora eléctrica Genneia anunció la emisión de una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado internacional para el canje de suClase XX por US$ 500 millones, a la que se sumarán otras tres nuevas en el mercado local por un monto conjunto por US$ 40 millones, ampliable a US$ 80 millones.

La compañía, considerada una de las principales generadoras de energía renovable del país, informó que los cuatro instrumentos fueron calificados como "bonos verdes", por cumplir con requisitos nacionales e internacionales en la materia.

El lanzamiento de su primer bono verde en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, tiene vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas semestrales a partir de marzo 2023.

Dicho bono verde se ofrece como canje de laClase XX, por un total de 500 millones de dólares y por laPrivada por un total de 53 millones de dólares, ambas con fecha de vencimiento previsto para enero de 2022.

“Esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores”, expresó Carlos Palazón, CEO de la empresa.

Estas obligaciones negociables "se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el parque eólico más grande del país, que representan el 30% de los ingresos de Genneia”, explicó Palazón.

Para los tenedores de lasClase XX que adhieran al canje antes del jueves 16 de agosto próximo (denominado earlybird o participación temprana), recibirán un valor de entre 1.010 y 1.020 nominales deClase XXXI por cada 1.000 nominales deClase XX.

A esto se suma un segundo ingrediente que consiste en un pago de 100 millones de dólares estadounidenses en efectivo, a ser repartido entre todos los que participen en esta opción de canje.

MIRÁ TAMBIÉN La soja cerró con bajas en Rosario, mientras que el maíz y el trigo operaron estables

Es decir que, Genneia pagará como mínimo 200 dólares estadounidenses en efectivo y entregará 800 nominales enClase XXXI, por cada 1.000Clase XX entregadas en canje.

JP Morgan y Bank of America actuarán como agentes colocadores internacionales; y Macro Securities será el colocador local.

En cuanto a la licitación de las Obligaciones Negociables en el mercado local estará abierta hasta el viernes 6 de agosto de 2021.

Estas ONs ingresan al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, y estará dirigido a cualquier inversor dispuesto a obtener rentabilidad a la vez de contribuir a brindar soluciones ambientales.

LaClase XXXII denominada en dólares tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 24 meses, integrada en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable (dolar-linked).

LaClase XXXIII denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”), a tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses, para ser integradas en pesos.

LaClase XXXIV denominadas en dólares, a tasa de interés fija a licitar, pagadera semestralmente, con vencimiento a los 36 meses para ser integradas en dólares estadounidenses. (Télam)