La empresa Genneia emitirá dos Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local por un monto conjunto de US$ 40 millones, ampliable hasta US$ 80 millones, para financiar el nuevo proyecto solar fotovoltaico Sierras de Ullum en la provincia de San Juan.

La licitación de los instrumentos será el 21 de diciembre próximo e ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de BYMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, precisó la firma en un comunicado.

Lasson dólar-linked (se encuentran denominadas en dólares y serán integradas en pesos al tipo de cambio inicial) y el Banco Macro actúa como organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Hipotecario y Banco Santander actúan como colocadores.

Específicamente, laClase XXXV tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, bullet, con vencimiento a los 3 años.

En tanto, laClase XXXVI tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 y con vencimiento a los 10 años.

El proyecto solar fotovoltaico Sierras de Ullum tendrá una capacidad instalada nominal estimada de 80 MW, equivalente al consumo aproximado de 50.000 hogares y contará con más de 150.000 paneles solares con tecnología bifacial, se detalló.

Por otro lado, la compañía de generación de energías renovables recibió "una nueva calificación de riesgo crediticio por parte de Moody’s Local en A+.ar con perspectiva positiva para la deuda en moneda local de largo plazo", se informó. (Télam)