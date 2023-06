El presidente de la empresa estatal Energía Argentina (exEnarsa), Agustín Gerez, subrayó hoy que el Gasoducto Néstor Kirchner "encamina definitivamente" al país a la soberanía energética, al tiempo que tildó de "sinvergüenza" al exministro de Economía, Martín Guzmán, por haber "paralizado" la obra en sus inicios.

"Hoy podemos estar inaugurando este hito histórico que nos encamina definitivamente hacia lo que anhelábamos allá por el 2012, que es la soberanía energética", afirmó Gerez esta mañana en diálogo con Radio 10, en ocasión del proceso de llenado del gasoducto, que comienza hoy y concluirá el 9 de julio próximo cuando se realice la inauguración oficial de este primer tramo del ducto.

Gerez consideró que se trata de un "día de enorme orgullo" tras haber recorrido "un proceso y un proyecto muy complicado y complejo en una coyuntura nacional e internacional muy delicada", pero que sabía que "el esfuerzo, la dedicación y el trabajo dan sus frutos".

En ese sentido, agradeció al diputado del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, por "sancionar el aporte solidario que fue clave para financiar este proyecto"; a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quién "tomó la decisión política de llevarlo adelante"; y al ministro de Economía, Sergio Massa, por haber sido "fundamental y clave para coordinar todas las áreas del Estado".

El titular de Energía Argentina enfatizó los beneficios que no sólo le traerá el gasoducto a la macroeconomía sino también a la microeconomía.

"Nosotros importamos anualmente US$ 8.500 millones entre combustibles líquidos y gas. Para las industrias de nuestro país, los precios oscilan entre US$ 4 y US$ 10 el millón de BTU, que es el precio de importación", explicó.

Tras lo cual, Gerez indicó que, cuando se pueda abastecer a las industrias y hogares con gas producido localmente, se lo va a poder hacer "a un precio más competitivo".

Por su parte, el funcionario cuestionó al exministro de Economía, Martín Guzmán, por haber colocado "impedimentos" a la hora de comenzar el proyecto.

"Anoche me tocó leer una columna que se publicó en uno de los portales de información más importantes que fue escrita por el (ex) ministro Guzmán, y yo no podía creer el nivel de caradurez y lo sinvergüenza que fue al expresar con absoluta naturalidad de un proyecto en el que fue uno de los impedimentos más grandes que tuvo para poder concretarse", dijo.

Gerez hizo referencia al artículo de opinión titulado "Un gasoducto para el desarrollo", que fue escrito por Guzmán y publicado en el portal Infobae.

"Tuvo en su despacho 84 días paralizado el Decreto de Necesidad y Urgencia que nos instruía a nosotros a comenzar este proyecto", afirmó, y señaló que la llegada posterior de Massa al Palacio de Hacienda "le dio un dinamismo y una impronta (a la obra) sin la cual no se podría haber realizado en tiempo récord como la realizamos".

"Este proyecto podría haber estado listo 84 días antes si no hubiéramos sido rehenes de los caprichos de una persona", criticó Gerez.

La obra de ingeniería del gasoducto se concretó en un plazo de 10 meses y su primer tramo atraviesa cuatro provincias: desde la planta de tratamiento de gas en la neuquina Tratayen, emplazada en Vaca Muerta, pasando por las provincias de Río Negro, La Pampa, hasta la localidad bonaerense de Salliqueló. (Télam)