El trigo lideró hoy las subas de precios en el mercado mercado de Chicago, impulsada por una fuerte demanda internacional de commodities.

El contrato de diciembre del trigo saltó 3,59% (US$ 10,29) y se ubicó en US$ 296,34 la tonelada, apuntalado por "una sólida demanda externa con los principales países importadores mostrándose activos en búsqueda del cereal", señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según destacaron desde la entidad bursátil, Arabia Saudita realizó una oferta de compra por 535.000 toneladas, lo cual se sumó a la adquisición de 600.000 toneladas por parte de Egipto el pasado lunes, en lo que fue su mayor operación en años.

Además, Túnez y Jordania también concretaron compras del cereal.

"Esta robusta demanda global se contrasta con una oferta ajustada, a lo cual se suma la posibilidad de que Rusia aplique mayores restricciones a la exportación de grano y que las persistentes copiosas lluvias en Australia terminen perjudicando a los cultivos, lo cual da sostén a los precios", explicó la BCR.

En tanto, el contrato de enero de la soja subió 1,30% (US$ 5,88) hasta los US$ 457,18 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,21% (US$ 5,51) y se posicionó al final de la jornada a US$ 459,39 la tonelada, también impulsado por la fuerte demanda externa de la oleaginosa.

Durante la sesión, exportadores privados de Estados Unidos anunciaron la venta de 164.100 toneladas hacia destinos desconocidos y 130.000 toneladas hacia China.

"Esta última en particular genera expectativa en los mercados, ante la posibilidad de que el gigante asiático comience a traccionar la demanda global de soja", marcaron desde la plaza bursátil.

Sus subproductos acompañaron la suba con una mejora en el aceite del 2,14% (US$ 26,01) hasta los US$ 1.239,64 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,42% (US$ 1,65) y se ubicó en US$ 394,62 la tonelada.

Por último, el maíz ascendió 0,87% (US$ 1,97) y se ubicó en US$ 227,15 la tonelada, al acoplarse a las ganancias de los demás granos.

(Télam)