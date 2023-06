Los precios del petróleo crudo cerraron la semana con fuertes subas en los principales mercados internacionales ante una mejora de los indicadores económicos en China y Estados Unidos, según los analistas.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subió US$ 1,85 (2,49%) y concluyó la jornada en US$ 76.13, mientras que el del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, registró un alza de US$ 1,64 (2,34%) hasta US$ 71,74.

El mercado se mantiene a la expectativa de la reunión este fin de semana de la OPEP+ en Viena, donde se evaluará si la actual situación del mercado mundial de crudo requiere un tercer reajuste de su bombeo, tras los dos recortes adoptados desde el pasado octubre. (Télam)