Los granos cerraron la semana con fuertes alzas en el mercado de Chicago, entre las que se destacaron una suba superior a US$20 en el trigo, US$14 en la soja y US$12,3 en el maíz.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 2,45% (US$ 14,33) hasta los US$ 599,01 la tonelada, a la vez que el agosto lo hizo por 1,88% (US$ 10,29) para concluir la jornada a US$ 556,02 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras de los fondos especulativos, luego de que ciertos datos económico relacionados a la creación de empleo en Estados Unidos alejen de manera momentánea los expectativas de que el país ingrese en una recesión.

Otro factor que impulsó los precios fue el pronóstico extendido para las zonas productoras del país norteamericano, que "mantuvieron los augurios de temperaturas mayores a las normales y de lluvias menores a las marcas usuales", indicó la corredora de granos Granar, a pesar de que hoy se produjeron precipitaciones sobre el centro de las Grandes Planicies y sobre la flanja sur del Medio Oeste.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista de la oleaginosa, con una suba en el aceite del 1,42% (US$ 19,84) hasta los US$ 1.412,48 la tonelada, mientras que la harina ganó 1,78% (US$ 9,26) para concluir la jornada a US$ 527,34 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 6,64% (US$ 20,12) hasta los US$ 323,07 la tonelada.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), "los nuevos bombardeos a campos de trigo ucraniano y las continuas disputas militares, sumado a la disminución de las preocupaciones por una recesión mundial y al mayor movimiento en las importaciones chinas del grano, aumentaron los precios en más de un 6%".

Además, el cereal apuntaló subas por previsiones de disminución en la producción en Argentina por la sequía.

Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por la cosecha temprana de Francia de trigo blando, que se completó en un 14%, frente al 5% de la semana anterior; y por la de Brasil, que se estima en 9 millones en 2022, la mayor área para este cultivo en los últimos 32 años, destacó la BCR.

Por último, el maíz trepó 4,18% (US$ 12,30) y se posicionó en US$ 306,38 la tonelada por los pronósticos de clima seco en el Medio Oeste estadounidense, que "afectan el período crítico de desarrollo del cereal y su rendimiento; como así también por la disminución de las preocupaciones macroeconómicas", sostuvo la BCR. (Télam)