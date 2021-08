Los precios de los granos cerraron con fuertes pérdidas en el mercado de Chicago, con bajas para la soja cercanas a los US$ 13, a lo que se sumaron caídas en las cotizaciones del trigo y el maíz que oscilaron entre los US$ 3,6 y US$ 4,6.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 2,59% (US$ 14,95) hasta los US$ 486,12 la tonelada, a la vez que el noviembre lo hizo por 2,45% (US$ 12,22) para concluir la jornada a US$ 485,02 la tonelada.

La baja estuvo asociada al desprendimiento de contratos por parte de los fondos de inversión producto de la incertidumbre de los operadores respecto al plan de acción de la Reserva Federal con los programas de estímulo desplegados por la pandemia, al mismo tiempo que preocupa al mercado los rebrotes de Covid-19 por la variante Delta, destacó la corredora de granos Granar.

También sumó presión a los precios un relevamiento de los cultivos estadounidenses, cuyo resultado fue una mejora en el estado de los mismos.

Sus subproductos acompañaron la caída, con una merma en el precio del aceite del 2,14% (US$ 29,32) hasta los US$ 1.335,98 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,70% (US$ 6,72) para concluir a US$ 387,45 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 2,09% (US$ 4,63) y cerró a US$ 216,53 la tonelada, al acoplarse a "las bajas en los principales indicadores europeos, las pérdidas en Wall Street, la nueva caída del petróleo y la firmeza del dólar", explicó Granar.

Asimismo, una mejor evaluación de la condición de los cultivos impulsaron las bajas.

Por último, el trigo cedió 1,36% (US$ 3,58) y se ubicó en US$ 267,31 la tonelada, por las ventas de los fondos y por "la pesada carga que implica para el grano estadounidense la nueva apreciación del índice dólar, que sigue horadando su competitividad en el mercado de exportación en el momento de mayor entrada de trigo en el circuito comercial, conforme avanza la cosecha en el hemisferio Norte", indicó el análisis empresario. (Télam)