Los granos tuvieron otra jornada negra en el mercado de Chicago, con fuertes bajas en los precios de la soja, el trigo y el maíz tras la difusión del nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con estimaciones de cosecha por encima de lo esperado por los operadores e incremento en los stocks de existencias.

El contrato de julio la soja cayó 2,94% (US$ 17,73) hasta los US$ 585,24 la tonelada, mientras que la posición agosto retrocedió 3,53% (US$ 19,75) para concluir la jornada en US$ 539,43 la tonelada.

En su informe mensual de julio, el USDA proyectó un recorte en las existencia finales de soja de 7,6 a 6,3 millones de toneladas respecto a junio, un volumen que los operadores estimaban en 5,7 millones.

Esta merma en los stocks se debió a una baja en la proyección de exportaciones de 132,3 a 128,9 millones de toneladas, debido a una retracción en los envíos y procesamientos de granos en EEUU.

Al respecto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) apuntó que "las cosechas abundantes en Brasil y Argentina redujeron las perspectivas de exportación de Estados Unidos, lo que tendió a bajar los precios".

A esto se sumó la incertidumbre frente al devenir de la economía estadounidense, a la caída en el precio del petróleo y la devaluación del real y el euro frente al dólar, completó la corredora de granos Granar.

Este conjunto de factores también impactaron en los subproductos de la soja, con un desplome del aceite del 5,66% (US$ 79,59) hasta los US$ 1.325,18 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,86% (US$ 4,63) para posicionarse en US$ 527,67 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 6,20% (US$ 19,09) y concluyó la jornada en US$ 288,47 la tonelada, como consecuencia de un aumento en las estimaciones de producción en Estados Unidos y los stocks a nivel mundial, por encima de los previsto por el mercado.

MIRÁ TAMBIÉN Definieron las nuevas autoridades del Ente Regulador de Servicios Públicos porteño

La nueva estimación publicada por el USDA da cuenta de 1,1 millones de toneladas entre las previsiones de junio y julio para ubicar el nuevo dato en 368,4 millones de tonelada.

Asimismo, el cálculo de las existencias finales crecieron a nival mundial en 2,4 millones de toneladas a 312,9 millones, más de dos millones de toneladas por encima de los previsto por el mercado.

En Estados Unidos sucedió lo mismo: los stocks crecieron de 35,6 a 37,3 millones de toneladas, 700.000 toneladas más que lo esperado por los operadores.

Por último, el trigo cedió 5% (US$ 15,52) y se ubicó en US$ 294,5 la tonelada, debido progreso de la cosecha en el hemisferio Norte, la entrada de ese grano en el circuito comercial, la expectativa sobre la reunión que mañana habrá en Turquía entre representantes del país anfitrión, Rusia, Ucrania y de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) para "discutir un posible acuerdo para reanudar las exportaciones seguras de granos ucranianos desde la terminal portuaria de Odesa, sobre el Mar Negro", explicó Granar.

Sobre el precio del trigo el informe del USDA también sumó presión, debido a que la dependencia estadounidense elevó de 47,26 a 48,47 millones de toneladas el volumen de la cosecha estadounidense, a partir de una mejora en el rinde promedio.

(Télam)